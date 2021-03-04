Милицейская служба и опасна, и трудна. Она для тех, кто готов идти до конца, защищая закон и правопорядок. В ней всегда есть место подвигу. И памяти о тех, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг. Накануне Дня белорусской милиции в Пуховичском РОВД вспоминали участкового уполномоченного старшину милиции Николая Климовича, погибшего в 1947 году при задержании опасных преступников. В память о его подвиге на здании районного отдела внутренних дел 3 марта открыли мемориальную доску.

Ровные шеренги сотрудников, четкие команды, короткие выверенные речи, военный оркестр… Рядом молодежь и ветераны. Строго и торжественно, как это умеют делать люди в погонах. Так проходила церемония у здания РОВД.

К участникам мероприятия обратился начальник РОВД полковник Владимир Смирнов. Он отметил, что история белорусской милиции, которой в этом году исполняется 104 года, изобилует примерами беззаветного служения Отчизне. В их числе и героический поступок Николая Климовича. Вечером 18 февраля 1947 года, придя с дежурства домой, он получил сообщение о том, что два вооруженных бандита движутся по направлению к станции Талька. Климович позвонил в райотдел, а сам решил перерезать бандитам путь и не допустить их на станцию. Встретились они на железнодорожном переходе. Завязалась перестрелка, и Николай Петрович был сражен автоматной очередью. Однако бандитам не удалось скрыться: прибыла оперативная группа, и они были задержаны. Эти события произошли 74 года назад. Но у подвига нет срока давности.



Так считают и те, кто служит в милиции сегодня. Поэтому офицерское собрание районного отдела внутренних дел приняло решение установить на здании РОВД мемориальную доску в память о героическом поступке Николая Климовича.

О том, что у предыдущих поколений работников милиции достойная смена, сказал в своем выступлении председатель районного Совета депутатов Александр Пранович. Он подчеркнул, что коллектив РОВД достойно выполняет стоящие перед ним задачи.



К участникам митинга обратился председатель ветеранской организации РОВД Николай Свиридов. Именно по инициативе ветеранов несколько лет назад началась поисковая работа. К сожалению, о жизни Николая Петровича Климовича известно немного. Поэтому поиск решено продолжить. Возможно, в районе живут его родные, люди, которые хорошо знали и помнят старшину милиции Климовича. К ним большая просьба — откликнуться и поделиться своими воспоминаниями. Действительно хочется знать, каким был человек, в одиночку вступивший в схватку с вооруженными бандитами.

Наталья ПАРХОМЧИК.