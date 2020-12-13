У пуховчан популярны семейные страховки — как работает Пуховичское представительство Белгосстраха

Большинство из нас, согласитесь, не хотят думать о чем-то неприятном. Мы стараемся отметать даже мысли о плохом. Но когда что-то случается, невольно скажешь: а ведь можно было бы, как говорят в народе, «подстелить соломку».

И только страховые работники знают наверняка, что задумываться о непредвиденных и не всегда радостных событиях стоит. Тем более, что сегодня застраховать (и тем самым защитить) можно все, что угодно: движимое и недвижимое имущество, здоровье и даже жизнь.

— Страховые интересы в Беларуси в настоящее время предоставляет 16 страховых компаний, среди которых самая крупная — Белгосстрах. Именно эта страховая компания на протяжении почти семи десятилетий была единственной в нашей стране. Именно по этой причине и сегодня она остается наиболее известной и популярной у населения, потому что у нас можно получить наибольший перечень страховых услуг, — рассказывает директор Пуховичского представительства Белгосстраха Джанария Пикулик. — Ежедневно наши работники помогают людям защитить от наступления несчастных случаев не только квартиры, дома, машины, но и самое ценное — наше здоровье.

Наиболее востребованными услугами у физических лиц остаются услуги по страхованию строений, имущества, здоровья. В Белгосстрахе, например, всегда можно было оформить страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев и опасных заболеваний. В их перечень в текущем году была добавлена и коронавирусная инфекция. Нужно отметить, что люди активно пользуются данной услугой.

Популярны у населения также семейные страховки. В декабре застраховать семью можно со скидкой. С каждого договора вы получите 30 процентов скидки. Таким образом, семье, к примеру, из трех человек страховка от наступления несчастных случаев обойдется 63 рубля вместо 90 рублей.

У юридических лиц наиболее востребованы договоры страхования имущества, а также ответственности нанимателя в случае наступления несчастного случая на производстве. Кроме того, с каждым годом все активнее наниматели страхуют жизнь и здоровье своих работников, предлагая им определенный перечень медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Представительством за январь-сентябрь текущего года прогноз по всем видам страхования выполнен на 113,10 процента, что выражается в сумме 3398,3 тысячи рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 121 процент.

По добровольным видам страхования выполнение прогноза составило 100,8 процента, а темп роста — 108,2 процента.

По добровольным видам страхования заключено 24233 договора с уплатой взносов в сумме 1350,3 тысячи рублей.

В тоже время за этот период выплачено по различным страховым случаям по добровольным видам страхования более 500 тысяч рублей.

Страховые работники признают тот факт, что 2020 год оказался достаточно непростым для работы. В связи с карантинными мерами во всем мире сократилось количество выездов за границу, поэтому недополучено около 1000 договоров страхования выезжающих лиц и оформленных «зеленых карт».

— Но, вместе с тем, отмечается положительная динамика в работе с предприятиями и организациями по страхованию работников. В текущем году многие предприятия продлили договоры с Белгосстрахом, а некоторые впервые их заключили, — рассказывает Джанария Викторовна. — Успешно выполненные прогнозные показатели — это безусловная заслуга работников Пуховичского представительства Белгосстраха. Наши страховые агенты и специалисты умеют работать с учетом пожеланий клиентов и реалий дня сегодняшнего, когда многое делается онлайн. Это очень актуально в условиях пандемии и социального дистанцирования. Граждане должны знать, что мы готовы к сотрудничеству с каждым, кто заботится о своем здоровье, беспокоится об имуществе и желает подстраховать себя на случай непредвиденных обстоятельств.

Елена ШАНТЫКО.