* У жителя Пуховичского района обнаружено опасное наркотическое средство — марихуана, которое он незаконно хранил в гараже без цели сбыта.

* Неработающая жительница района в социальной сети Инстаграм создала страницу и якобы занималась продажей женской одежды. Двое пуховчан сделали заказы и перечислили денежные средства, однако товар не получили.

* «Золотую» рыбу поймал житель Марьиной Горки. А золотой она стала потому, что использовал мужчина запрещенные орудия лова. 12 линей, 13 окуней и 36 особей плотвы ему обошлись в 3267 рублей, что соответствует 121 базовой величине. Изъяты не только рыба, но и три сети и надувная лодка.

* Одни приходят в поликлинику лечиться, другие — чтобы поживиться. В поликлинике Марьиногорской ЦРБ у одного из пациентов был похищен кошелек. Ущерб составил около 270 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее данное преступление, было установлено.

* С 22 по 27 июня в районе зарегистрировано три случая нанесения телесных повреждений. Они были совершены на почве личных неприязненных отношений людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пуховичским РОСК возбуждены уголовные дела по всем вышеперечисленным фактам.

По материалам Пуховичского РОВД.