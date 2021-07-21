Учащиеся из Марьиногорской гимназии знают, как отдыхать с пользой

Летняя пора для многих школьников и студентов — время отдыха. Учащиеся из Марьиногорской гимназии знают, как отдыхать, но с пользой.

Ежегодно на базе Марьиногорской гимназии действует оздоровительный лагерь «Эрудит», где ребята в возрасте 12-15 лет отдыхают и учатся. Например, два года назад один из отрядов лагеря изучал исчезнувшие деревни Пуховичского района по книге «Память». Гимназисты систематизировали деревни по происхождению названий и причине исчезновения, а после сделали брошюру.

Сейчас решили изучить особенности строения вулканов.

— В этом году педагогическим составом было принято решение внедрить инновационную программу STEAM, в рамках которой ребята научатся применять научные методы на практике, — говорит начальник лагеря Елена Попова. — Эта программа подразумевает работу в команде: кто-то из учащихся изучал строение вулкана, кто-то — его особенности. Ребята делились полученными знаниями не только со своими друзьями, но и с педагогами. Я была рада, что изучением вулканов были увлечены не только дети, но и учителя.

В конце лагерной недели каждый отряд должен был представить макет вулкана, рассказать о нем и показать, как он извергается. Да-да, извергается. Все просто. Многие ребята делали вулканы из соленого теста, глины или строительной пены, а для лавы использовали марганцовку и глицерин. Вот и получалось извержение.

Учащиеся изучали не только вулканы, но и регионы, где они располагаются.

— Несмотря на то, что отряды были разновозрастными, у нас не возникало недопонимания, — говорит учащаяся Марьиногорской гимназии Виолетта Сушко. — За эту неделю мы действительно стали друзьями. Мне понравилось, что все были увлечены общей идеей. Мы узнали много новой и интересной информации. Полученные знания пригодятся нам не только на уроках в школе, но и просто в жизни.

Кроме научной, для ребят была организована и развлекательная программа. Они вместе смотрели фильмы, танцевали, ездили на мастер-класс по приготовлению бургеров. В конце смены каждого ждал подарок от педагогов, а самые активные ребята получили дипломы.

Полина БАБУК.