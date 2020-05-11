Учащиеся СШ №3 города Марьина Горка высадили «Аллею Памяти» в честь педагогов-фронтовиков

75 мирных лет прошло со дня победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Мы — дети, внуки и правнуки — должны сохранить эту память и передать её дальше — нашим детям и внукам.

Средняя школа №3 г. Марьина Горка — районная площадка по гражданско-патриотическому воспитанию. Мероприятия в рамках празднования дня Великой Победы являются традиционными для школы, а в этот год особенно. Каждый день в преддверии праздника в школе проводились мероприятия, инициаторами которых стали сами дети.

5 мая силами учащихся и педагогов была организована выставочная экспозиция «Победа одна на всех», на которой были представлены рисунки, плакаты, поделки, макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны, творческие проекты и фотографии.

6 мая в шестой раз все классы школы активно поучаствовали в акции «Читаем детям о войне».

7 мая в перерывах между уроками звучали песни военных лет, демонстрировались кадры военной хроники. Учащиеся 2 «В» класса Мазаник В., Петрусева В., Ходачек У., учащиеся 6 «А» класса Винницкая К., Андреюк Д., учащаяся 10 класса Терехович А. читали стихи о войне.

8 мая с самого утра школа наполнилась цветами. Учащиеся готовились к очередному праздничному мероприятию. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Митинг Памяти у мемориала 8 танковой Гвардейской Краснознамённой дивизии проходил для каждой параллели в отдельности.

В этот же день прошла акция по посадке «Аллеи Памяти» в честь педагогов-фронтовиков, которые работали в нашей школе. Учащиеся совместно с педагогами посадили кусты сирени — символа жизни и весны. На каждый куст были прикреплены таблички, на которых указаны фамилии и должности педагогов: Дребезов Иван Абрамович, директор школы с 1963 по 1973 годы, Пограничный Вениамин Борисович, директор школы с 1973 по 1982 годы, Хасдан Генрих Исаакович, заместитель директора по учебной работе, Орлов Виктор Григорьевич, учитель истории и обществоведения, Гнедько Николай Миронович, учитель белорусского языка и литературы, Аносов Николай Николаевич, учитель начальной военной подготовки.

Мы не должны забывать, какой огромной ценой досталась Победа над фашизмом. Высаживая молодые саженцы, тем самым мы даем путь для новой жизни. Память о павших героях должна жить, и она будет жить вместе с нами. Каждый куст, посаженный на школьной территории, станет залогом того, что никто и никогда не будет забыт.

Людмила ТУЖИКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.