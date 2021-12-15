Участились случаи несвоевременного выполнения требований о введении в эксплуатацию объектов строительства

Законодательством (подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2011 года № 431 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области изъятия, предоставления и использования земельных участков») определена обязанность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в двухмесячный срок со дня утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта строительства или подписания акта о консервации, если иное не установлено законодательными актами, обратиться в организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией в отношении возведенного капитального строения (здания, сооружения), нежилого изолированного помещения или незавершенного законсервированного капитального строения.

Поступающие в Комитет государственного контроля сообщения от органов БРТИ свидетельствуют об участившихся случаях невыполнения (несвоевременного выполнения) как со стороны граждан, так и организаций вышеуказанного требования. Во второй половине текущего года в Комитет поступило 24 таких информации от госрегистраторов.

Необходимо отметить, что невыполнение установленной обязанности и сроков является административным правонарушением и влечет ответственность в соответствии со статьей 24.48 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа на физическое лицо в размере от 5 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до 50 базовых величин.

Составление протоколов и рассмотрение административных дел за совершение данного правонарушения входит в полномочия в том числе органов Комитета государственного контроля.

Комитет госконтроля Минской области.