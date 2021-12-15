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Участились случаи несвоевременного выполнения требований о введении в эксплуатацию объектов строительства

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Законодательством (подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2011 года  № 431 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области изъятия,  предоставления  и  использования земельных участков») определена  обязанность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в двухмесячный срок со дня утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта строительства или подписания акта о консервации, если иное не установлено законодательными актами,  обратиться  в  организацию по государственной регистрации  за  государственной регистрацией в отношении возведенного капитального  строения  (здания,  сооружения), нежилого изолированного помещения или  незавершенного законсервированного капитального строения.

Поступающие в Комитет государственного контроля сообщения от органов БРТИ свидетельствуют об участившихся случаях невыполнения (несвоевременного выполнения) как со стороны граждан, так и организаций вышеуказанного требования. Во второй половине текущего года в  Комитет поступило 24 таких информации от госрегистраторов.

Необходимо отметить, что невыполнение   установленной   обязанности и сроков является административным правонарушением и влечет ответственность в соответствии со статьей  24.48  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных    правонарушениях  в  виде  штрафа  на  физическое  лицо  в  размере  от  5 до 10 базовых  величин, на индивидуального  предпринимателя — от  10  до  20  базовых  величин,  а  на  юридическое  лицо  —  до 50 базовых величин.

Составление протоколов и рассмотрение административных дел  за  совершение  данного   правонарушения входит в полномочия в том  числе органов  Комитета  государственного контроля.

Комитет госконтроля Минской области.

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