Участились случаи перемещения через границу запрещенных препаратов

Ввоз лекарственных препараторов с содержанием наркотических средств либо психотропных веществ допускается при наличии медицинских разрешительных документов

В последнее время участились случаи незаконного перемещения через границу медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства или психотропные вещества. Недавно сотрудники Минской региональной таможни в Национальном аэропорту «Минск» пресекли 3 факта незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза таблеток.

Во всех случаях пассажиры следовали в Беларусь авиарейсом «Стамбул-Минск» и пытались переместить без декларирования лекарственные препараты среди личных вещей.

Так, у граждан Ирана и Украины обнаружено свыше 100 таблеток, гражданин США перемещал более 70 таблеток. Установлено, что обнаруженные медицинские препараты содержали в своем составе опасное психотропное вещество – алпрозолам, «диазепам», «оксикодон», клонидин (клофелин).

По данным фактам проводится проверка.

Минская региональная таможня напоминает, что в соответствии с законодательством допускается перемещение через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих копий, с указанием наименования и количества таких средств и веществ.

Копии подтверждающих медицинских документов, составленных на белорусском или русском языке, могут быть заверены организациями здравоохранения, выдавшими эти копии. Подтверждающие медицинские документы или их заверенные копии, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык, заверенным в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих документов или их копий.

Для Республики Беларусь такими документами могут быть заверенные печатью и подписью врача выписка из медицинской документации пациента

либо рецепт врача (копия рецепта), в которых должно быть указано наименование лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

Разрешается ввозить такие препараты на территорию Беларуси в количестве, не превышающем недельную потребность (для содержащих наркотические средства), и в количестве не более 90 разовых доз (для содержащих психотропные вещества).

Перемещение через таможенную границу лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства либо психотропные вещества, осуществляется с использованием «красного» коридора с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации, и представлением документов, подтверждающих обоснованность их приема.

Минская региональная таможня.