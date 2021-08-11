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Участковые инспекторы милиции Минской области осуществляют еженедельный прием граждан 

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Во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции Минщины один раз в неделю прием граждан осуществляют участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. 
Прием граждан осуществляется по средам с 10 до 13 часов – в сельской местности, с 17 до 20 часов – в городах.
№ п/п административного участка Адм. участок Место расположения ОПОП ФИО УИМ
2 3 5
1 Марьина Горка № 1 адм.здание Пуховичского РОВД, каб.112, г.Марьина Горка, ул.Красноармейская Назаренко Сергей Васильевич
2 Марьина Горка № 2, № 3, № 4 адм.здание ОАО «Машпищепрод», г.Марьина Горка, ул.Чапаева Коваленко Ромуальд Сергеевич; Костиков Владислав Викторович; Литвиненко Максим Витальевич
3 Марьина Горка № 5, № 6 ТД «Хельсинки  г.Марьина Горка, ул.Новая Заря, д.35А Якимович Александр Александрович; Жихарь Людмила Владимировна
4 Туринский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Турин, ул.Центральная, д.49Б Кузьменков Евгений Владимирович
5 Пуховичский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Пуховичи, ул.Советская, д.61 Млынарчик Сергей Григорьевич
6 Блонский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Блонь, ул.Садовая, д.4А Рак Сергей Григорьевич
7 Дукорский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Дукора, ул.Речная, д.14 Бакиновский Александр Игоревич
8 Свислочский сельский исполнительный комитет помещение УП «Жилтеплосервис» КХ п.Свислочь, ул.Набережная, д.12 Зеленкевич Алексей Юрьевич
п.Дружный № 1, № 2 адм.здание Свислочского отделения милиции Пуховичского РОВД, каб.6, п.Дружный, ул.Парковая, д.10А Колыхневич Евгений Владимирович
9 Голоцкий сельский исполнительный комитет помещение ОАО «Голоцк» а.г.Голоцк, дом механизаторов 2-ой этаж Сааков Пётр Аркадьевич
10 Правдинский сельский исполнительный комитет помещение СДК п.Правдинский, ул.Юбилейная, д.40 Русович Фёдор Геннадьевич
11 Новопольский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Новополье, ул.Центральная, д.21 Русович Фёдор Геннадьевич
12 Руденский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета г.п.Руденск, ул.Ленинская, д.17 вакант
13 Пережирский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Пережир, ул.Гуриновича, д.2А Шевченко Дмитрий Алексеевич
14 Блужский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Блужа, ул.Центральная, д.44 вакант
15 Шацкий сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Шацк, ул.Центральная, д.32 Евсиевич Григорий Анатольевич
16 Новоселковский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Новосёлки, ул.Ленинская, д.1А   Свиридов Сергей Сергеевич
17 Дубровский сельский исполнительный комитет помещение сельского исполнительного комитета д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.23 Сирош Александр Николаевич

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