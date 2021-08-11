Участковые инспекторы милиции Минской области осуществляют еженедельный прием граждан
Во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции Минщины один раз в неделю прием граждан осуществляют участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Прием граждан осуществляется по средам с 10 до 13 часов – в сельской местности, с 17 до 20 часов – в городах.
|№ п/п административного участка
|Адм. участок
|Место расположения ОПОП
|ФИО УИМ
|2
|3
|5
|1
|Марьина Горка № 1
|адм.здание Пуховичского РОВД, каб.112, г.Марьина Горка, ул.Красноармейская
|Назаренко Сергей Васильевич
|2
|Марьина Горка № 2, № 3, № 4
|адм.здание ОАО «Машпищепрод», г.Марьина Горка, ул.Чапаева
|Коваленко Ромуальд Сергеевич; Костиков Владислав Викторович; Литвиненко Максим Витальевич
|3
|Марьина Горка № 5, № 6
|ТД «Хельсинки г.Марьина Горка, ул.Новая Заря, д.35А
|Якимович Александр Александрович; Жихарь Людмила Владимировна
|4
|Туринский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Турин, ул.Центральная, д.49Б
|Кузьменков Евгений Владимирович
|5
|Пуховичский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Пуховичи, ул.Советская, д.61
|Млынарчик Сергей Григорьевич
|6
|Блонский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Блонь, ул.Садовая, д.4А
|Рак Сергей Григорьевич
|7
|Дукорский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Дукора, ул.Речная, д.14
|Бакиновский Александр Игоревич
|8
|Свислочский сельский исполнительный комитет
|помещение УП «Жилтеплосервис» КХ п.Свислочь, ул.Набережная, д.12
|Зеленкевич Алексей Юрьевич
|п.Дружный № 1, № 2
|адм.здание Свислочского отделения милиции Пуховичского РОВД, каб.6, п.Дружный, ул.Парковая, д.10А
|Колыхневич Евгений Владимирович
|9
|Голоцкий сельский исполнительный комитет
|помещение ОАО «Голоцк» а.г.Голоцк, дом механизаторов 2-ой этаж
|Сааков Пётр Аркадьевич
|10
|Правдинский сельский исполнительный комитет
|помещение СДК п.Правдинский, ул.Юбилейная, д.40
|Русович Фёдор Геннадьевич
|11
|Новопольский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Новополье, ул.Центральная, д.21
|Русович Фёдор Геннадьевич
|12
|Руденский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета г.п.Руденск, ул.Ленинская, д.17
|вакант
|13
|Пережирский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Пережир, ул.Гуриновича, д.2А
|Шевченко Дмитрий Алексеевич
|14
|Блужский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Блужа, ул.Центральная, д.44
|вакант
|15
|Шацкий сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Шацк, ул.Центральная, д.32
|Евсиевич Григорий Анатольевич
|16
|Новоселковский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Новосёлки, ул.Ленинская, д.1А
|Свиридов Сергей Сергеевич
|17
|Дубровский сельский исполнительный комитет
|помещение сельского исполнительного комитета д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.23
|Сирош Александр Николаевич