Участковые инспекторы милиции Минской области осуществляют еженедельный прием граждан 

Во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции Минщины один раз в неделю прием граждан осуществляют участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Прием граждан осуществляется по средам с 10 до 13 часов – в сельской местности, с 17 до 20 часов – в городах.