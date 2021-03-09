Участковый инспектор Пуховичского РОВД Людмила  Жихарь: «По первому своему адресу я шла по навигатору…» 

Уже давно никто не удивляется, встречая женщин в военной или милицейской форме. Женщины достойно несут службу, добросовестно выполняют свою работу и даже могут дать фору во многих, как принято считать, мужских профессиях. А в некоторых случаях именно женские качества помогают справиться с работой даже лучше, чем это смогли бы сделать мужчины.

Впервые в истории отдела внутренних дел на одной из самых сложных должностей работает лейтенант милиции Людмила Жихарь. Она — участковый инспектор милиции. Несмотря на свой возраст, она уже довольно опытный сотрудник, умеющий и проявить характер, и быть по-женски мудрой, мягкой, внимательной.

— Родом я из Гродненской области, — рассказывает Людмила Владимировна. — Всегда хотела связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Со школьных лет знала, что стану милиционером. После школы поступила в Академию МВД в Минске на заочное отделение. Учебу совмещала с работой секретаря судебного заседания, а затем судебного исполнителя. Уже тогда поняла, что это не совсем то, чего я хочу. Хоть и благодарна судьбе, что так все сложилось. Это стало для меня хорошим стартом и в каком-то смысле школой жизни.

Прежде, чем стать участковым, Людмиле пришлось показать хорошую физическую подготовку и пройти не одно собеседование. Но она смогла доказать, что на правильном пути к своей цели.

— От коллег я слышала, что служба участкового — одна из самых сложных, — вспоминает Людмила. — Но я не привыкла сдаваться и пасовать перед трудностями. Поэтому, когда предложили переехать в Марьину Горку, согласилась без колебаний. Мне повезло с коллективом. С первых дней я чувствовала поддержку, и это помогло справиться с трудностями. А они действительно были, ведь не только коллектив был для меня новым, но и все вокруг. По первому своему адресу я шла по навигатору…

За год службы Людмилы в должности участкового уменьшилось количество преступлений на одном из самых сложных административных участков — №6 города Марьина Горка. Кроме Новой Зари, в него входят улицы Первый поселок, Юго-Восточная, частично переулки Октябрьский и Буденного. За прошлый год Людмилой были приняты решения по более чем 320 материалам проверки. Установлено и привлечено к административной ответственности около 150 правонарушителей, что является одним из лучших показателей и позволяет ей соответствовать критериям оценки работы участкового инспектора милиции.

За этими цифрами стоит каждодневная работа лейтенанта милиции Людмилы Жихарь. В зоне ее внимания — нарушители общественного порядка, домашние дебоширы, разборки между соседями и многое другое. Порой достаточно лишь строгого разговора с человеком, чтобы конфликт закончился примирением. Она как никто понимает, к каким последствиям иногда приводят скандалы в пьяной компании.

Не оставляет без участия участковый инспектор и одиноко проживающих пожилых людей. Старики доверчивы, как дети, и легко идут на различные уловки мошенников, расставаясь со своими сбережениями. Людмила мягко и доходчиво объясняет, как не попасться на удочку преступников.

Ну, а с нарушителями закона у нее особый разговор. У этой хрупкой с виду девушки твердый характер и крепкий стержень. Она, если нужно, умеет за несколько минут утихомирить даже того, кто физически сильнее.

Работа приносит молодому лейтенанту и немало хороших эмоций. Приятно, когда люди, встречая ее, приветствуют. Знают своего участкового не только в лицо, но и по имени. Доверчиво делятся наболевшим, благодарят за совет и конкретную помощь. И это окрыляет, помогает справляться со всеми трудностями и добавляет уверенности в том, что ее скромный труд делает мир добрее.

— Людмила — наш счастливый “лотерейный билет”, — говорит заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Пуховичского РОВД Александр Бачило. — Нам очень с ней повезло. И, конечно, очень приятно, что единственная девушка-участковый в нашем районе служит вместе с нами. Ее целеустремленность, собранность, выдержка, ум здорово помогают в службе. А еще Людмила замечательный товарищ. На нее всегда можно положиться. Она не ошиблась с выбором профессии, и, я надеюсь, ей комфортно в нашем мужском коллективе, где она смогла найти свое призвание.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.