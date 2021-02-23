Участники ВНС: ориентиры поставлены — пора действовать

В Краснопольском районе, как и по всей стране, проходят встречи участников Всебелорусского форума с членами трудовых коллективов, населением по месту жительства.

На этой неделе председатель райисполкома А.Л. Трушкин и председатель районного Совета депутатов А.А. Гоман встретились с жителями агрогородков Почепы, Турья, Горы. У Александра Леонидовича состоялся также обстоятельный разговор с предпринимателями района с участием Михаила Тарасова, вице-председателя Могилевской областной ассоциации предпринимательства.

А.Л. Шахович и В.А. Макаревич рассказали об итогах работы ВНС в первую очередь своим коллегам: сотрудникам РОЧС и работникам Краснопольского района газоснабжения, а затем посетили трудовые коллективы РОВД и Краснопольского филиала «Автопарк № 11 ОАО «Могилевоблавтотранс» соответственно. В своих выступлениях участники народного собрания поделились личными впечатлениями от этого масштабного события, осветили ключевые аспекты доклада Главы государства и принятой резолюции, ответили на вопросы участников встреч, а также получили «обратную связь» по решению проблем, с которыми жители обращались ранее.

А.Л.Трушкин на встрече с предпринимателями: «Честным и ответственным предпринимателям государство всегда подставит плечо», – таково мнение делегата ВНС и председателя райисполкома, которое он высказал на встрече с предпринимателями района.

А. Л. Трушкин обсудил с местными предпринимателями и высказанное Главой государства на Всебелорусском народном собрании мнение о недопустимости выплат зарплат в конвертах, пагубные последствия подобного рода выплат для экономики района и страны в целом и негативное влияние на тех, кто работает честно, уплачивая все налоги и выплаты в социальные фонды.

М. Тарасов предложил предпринимателям района стать участниками онлайн-площадки «Бизнес-онлайн. Краснополье», цель которой не только живое общение представителей бизнес-сообществ со всех регионов, но и возможность получения консультативной помощи в юридических, правовых, экономических вопросах. Вице-председатель областной ассоциации предпринимателей по достоинству оценил готовность местных предпринимателей идти на диалог и сотрудничество, результат которого – развитие местной территории. В тот же день состоялось открытие молодежного пространства под символичным названием «Разам», оформленного не без помощи предпринимателей района.

«Да, у нас уже есть опыт совместной деятельности, надо только расширять его, применяя в разных сферах жизни нашего района», – заметил А. Л. Трушкин. – Все, что мы сделаем совместно, мы сделаем это для себя и жителей нашего района. Ведь нам здесь жить. Только совместным и собственным трудом, сообща мы сможем всего добиться».

А.А. Гоман на встрече с жителями аг. Почепы: «Прошло несколько дней, улеглись все эмоции, и ко мне пришло понимание главного: надо ценить то, что мы сегодня имеем. А имеем мы сегодня многое: красивые и благоустроенные города и агрогородки, у нас ведется строительство жилья, создаются условия для занятости и самозанятости населения. А главное, мы сохранили способность сопереживать и приходить на помощь друг другу, следовать собственной известной сейчас на весь мир стратегии противостояния пандемии коронавируса, которая губительно сказалась на экономике стран – мировых лидеров, но не изменила социальную направленность нашей страны. На Всебелорусском собрании рассматривались и обсуждались самые актуальные каждодневные проблемы, такие как стоимость лекарств, уровень зарплат и пенсий. Обсуждая вопросы образования и культуры, Президент сказал: «Нам нельзя потерять молодежь. Мы должны передать страну в надежные руки».

Это высказывание подтверждает, что во главе интересов белорусского государства всегда был и будет человек с его делами и заботами, стремлением к развитию и созданию семьи. Человек, думающий, умеющий ставить правильные цели и работать на их реализацию, знающий, любящий и уважающий историю своей страны».

А.Л. Шахович, заместитель начальника РОЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению: «В докладе Президента услышал темы, которые близки моей личной позиции: о национальных интересах, об отношении к родителям, качестве жизни человека, об информационной грамотности, о патриотизме. Считаю, что основа развития страны – преемственность поколений. Во главу угла необходимо ставить работу с молодежью. Хотелось бы, чтобы юноши и девушки ценили созданные для них условия и понимали одну простую истину: необходимо очень много трудиться, ничего не дается просто так. Во всех сферах можно себя проявить, главное – захотеть».

В.А. Макаревич, начальник Краснопольского района газоснабжения: «Как руководитель коллектива с удовольствием услышал на Всебелорусском собрании то, что хотел и предполагал услышать: направлениями развития в следующей пятилетке определены комфортные и безопасные условия жизни и труда, инвестиции в новые эффективные производства и инновации, ускоренное региональное развитие. А это – новые перспективы и объемы работ для нашего коллектива, ведь будет и дальше строиться жилье, развиваться инфраструктура в городском поселке и на селе. И здесь важна работа каждого. Как прозвучало в выступлении премьер-министра Р.А. Головченко, «программа социально-экономического развития – это не лозунг «счастье – задаром». Счастья задаром не бывает. Это план напряженной работы для всей страны». Я согласен с этой мыслью, ведь в большом общем деле успех зависит от работы каждого».

«Чырвоны сцяг. Краснаполле». Текст и фото Натальи Козик.

БелТА.