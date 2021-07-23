Участники Всебелорусского крестного хода посетили Марьину Горку

В воскресенье вечером торжественным колокольным звоном Марьина Горка встретила участников 4-го Всебелорусского крестного хода «Не в силе Бог, а в правде», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Несмотря на дождливую погоду, настроение у всех было радостным. В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского был отслужен молебен, а в помещении воскресной школы гостей ждал вкусный ужин и ночлег.

В понедельник утром также был отслужен молебен. Настоятель собора, благочинный 1-го Пуховичского благочиния протоиерей Александр Целков сказал напутственные слова. Все присутствующие приложились к чудо-творным иконам, сопровождающим крестный ход: образу его небесного покровителя благоверного князя Александра Невского и Табынской иконе Пресвятой Богородицы, привезенной уральскими казаками (побывавшей на крестных ходах уже в 40 странах), и с благословением отправились дальше по маршруту в Стародорожский район.

Ангелина МИРОНЫЧЕВА.