Участники хореографического кружка Пуховичской средней школы выступали на избирательном участке

По давно установившейся в нашей республике традиции выборы Президента проходят в праздничной атмосфере. В день выборов на избирательных участках организована праздничная торговля, проводятся культурно-развлекательные мероприятия, интересные выставки, спортивные состязания. Таким образом для творческих коллективов предоставляется возможность показать себя широкой аудитории.

Вот и в программу культурно-развлекательных мероприятий, организованных участковой комиссией Пуховичского избирательного участка № 31, было включено выступление членов хореографичного кружка Пуховичской средней школы. И, следует отметить, юные танцоры привлекли к себе внимание многих людей, пришедших на избирательный участок. Из актового зала, который находился рядом с помещением для голосования, раздавалась не только музыка, но и горячие аплодисменты избирателей, отозвавшихся на приглашение посмотреть концерт.

Посетители с интересом рассматривали также выставку творческих работ школьников. Востребованной была и проведенная здесь акция «Береги свое здоровье», которая предоставляла всем желающим возможность измерить свое артериальное давление и посоветоваться с медицинским работником. А еще этот участок для голосования стал центром притяжения юных велосипедистов, принявших участие в организованном здесь велотриале.