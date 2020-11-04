Участвуйте в дистанционном велотуре и выиграйте сертификат в «Дукорский маёнтак»

7 ноября в рамках бессрочного проекта «Подвигам нет забвения» состоится Руденский дистанционный велотур. Он посвящен 78-й годовщине парада партизан под командованием Сергея Иванова.

В велотуре могут принять участие учащиеся 1-10 классов, но с одной оговоркой: строго в присутствии родителей. Само мероприятие будет проходить на стадионе в Руденске с 9-00 до 17-00. Желающие из других городов смогут поучаствовать на стадионах по месту жительства.

Все, что необходимо сделать, – проехать на велосипеде два раза по 45 минут. О результатах нужно сообщить 8 ноября с 9-00 до 12-00 автору проекта Владимиру Мацулевичу (моб. тел. 8033- 333-05-46). Ему же можно задать все вопросы по проведению велотура.

Все участники получат сертификаты на бесплатное посещение музейного комплекса «Дукорский маёнтак» всей семьей. Сертификат действителен до 30 ноября.

Организаторы мероприятия: Руденский сельский исполнительный комитет, ОАО «Руденск», строительное унитарное предприятие «СУ №20 ОАО «Минскпромстрой», Минская областная федерация велосипедного спорта.