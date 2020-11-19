Учебный год в период коронавируса — портфель, учебники и… маска

В этом году, собирая ребенка в школу, родителям приходится думать о том, чтобы не забыть вручить детям маски и напомнить о необходимости следить за гигиеной рук. Вот так изменилась наша жизнь с началом пандемии коронавируса. И пока, к сожалению, ситуация остается напряженной. Болеют как взрослые, так и дети…

«Что касается коронавирусной инфекции, школьники составляют в среднем 10 процентов из числа всех заболевших, — отметила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан (БелТА, 28 октября).

Несмотря на то, что дети, как правило, достаточно легко или почти бессимптомно переносят заболевание, успокаивать такая статистика не может. Именно поэтому Минздрав Беларуси еще перед началом учебного года разработал рекомендации по организации образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19. В документе указан перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции.

Но лето и несколько стабилизировавшаяся ситуация с заболеваемостью дали многим ложные надежды на то, что вторая волна не станет проблемой. Понятно, что все мы устали от необходимости жить с оглядкой, контролировать свои шаги и (чего скрывать) бояться если не за себя, то за своих родных и близких. Расслабились… Наверное, именно поэтому уже в первые недели после возвращения дошкольников, школьников и студентов в учреждения образования был зафиксирован рост заболеваемости.

— Не стали исключением, к сожалению, и наши учреждения образования, — говорит заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Шестакова. — На сегодняшний день общее число переболевших коронавирусом педагогов составило 36 человек, а среди детей переболело 38 человек. Случаи заболеваемости COVID-19 зафиксированы в 25 учреждениях образования.

Безусловно, сразу начали предприниматься более жесткие меры по профилактике инфицирования. Рекомендации, которые были изложены в документах Минздрава, стали обязательными к исполнению. Каждое учреждение образования в обязательном порядке должно было организовать пропускной фильтр с занесением в журналы термометрии сотрудников. Уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств должна проводиться согласно утвержденным графикам.

Обязательна организация проветривания помещений, обработка поверхностей, перил, дверных ручек дезинфицирующими средствами. Во всех школах и детских садах теперь имеются локтевые дозаторы с дезсредствами для обработки рук.

В фойе учреждений образования используются антибактериальные коврики.

Для обеззараживания воздуха в помещениях приобретены мобильные рециркуляторы.

Требованием стало и обязательное соблюдение масочного режима работниками учреждений. По возможности, и учащимися.

Введен запрет на посещения учреждений образования без соблюдения масочного режима. Также запрещены массовые мероприятия.

Доставка детей в некоторые учреждения образования осуществляется школьными автобусами. Их обработка и дезинфекция проводится ежедневно. Сопровождающие детей педагоги и водители обязаны находиться в масках.

Выполнение всех этих требований очень важно, потому что организовать социальное дистанцирование в таких многочисленных коллективах на самом деле непросто. И все же о дистанцировании и разделении потоков во время питания, перемен и т.п. говорить нужно обязательно. Педагоги должны заботиться о максимальном разобщении учащихся разных групп и классов.

Как данные требования воплощаются в жизнь, я узнала у директора Марьиногорского УПК детский сад-СШ Натальи Дрозд. В это городское учреждение образования осуществляется подвоз 76 детей, проживающих в разных населенных пунктах района.

— Ежедневно мы делаем три утренних рейса и три — по окончании занятий. Все сопровождающие школьников педагоги в обязательном порядке находятся в масках, — рассказывает Наталья Дрозд. — Дети также придерживаются масочного режима, потому что родители с пониманием отнеслись к нашим рекомендациям. Конечно, порой приходится констатировать факты игнорирования ношения масок, но это бывает в исключительных случаях. В основном нам удалось достичь поддержки со стороны родителей.

После каникул посещаемость остается высокой: более 80 процентов учащихся находятся в классах. Дети ознакомлены с правилами поведения в условиях сложного эпидемиологического режима. Они знают, где расположены локтевые дозаторы, как проводится термометрия.

Посетителей в школе практически не бывает. Если у кого-то возникают вопросы, то их решают по ситуации после принятия мер по профилактике инфицирования. В любом случае, просто так посторонний без средств защиты в школу не попадет. Даже родители первоклассников уже сопровождают детей только до проходной.

В школе имеется рециркулятор, который мы используем для обеззараживания воздуха в помещениях. Во время уроков техперсонал проводит уборку и обеззараживание дверных ручек, перил. Во время перерывов те же действия выполняются в классах. Учителя отвечают за организацию проветривания помещений и соблюдение при возможности социального дистанцирования детей в классах.

Алгоритмы действий совершенно логичны, понятны и неоднократно оговорены как со школьниками, так и с родителями во всех садах и школах района. Проведена действительно большая информационная работа: в фойе и классах оформлены выставки по профилактике COVID-19, на сайтах учреждений образования размещена информация по данной теме, напечатаны и розданы информационные листовки, демонстрируются видеоролики «Обработка телефона», «Гигиена рук», «Группа риска COVID-19», «Рекомендации: как защитить себя и других от вирусной инфекции».

Листовки, рисунки, флаеры — все это вы сегодня, я убедилась, без труда найдете в любой школе. Главное — пользоваться теми знаниями, которые позволят избежать заражения коронавирусной инфекцией. Учителям теперь нужно быть проводниками знаний и по своим учебным предметам, и по профилактике заражения новым вирусом. Такова наша реальность, и недопустимо прятаться от нее, отрицая негативные последствия пандемии, затронувшей так или иначе все страны мира.

Елена ШАНТЫКО.