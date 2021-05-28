Ученица Марьиногорской гимназии заняла II место в республиканском конкурсе

К 100-летию Белорусского государственного университета весной был объявлен республиканский конкурс юных корреспондентов. К участию пригласили белорусских школьников в возрасте 8–16 лет, которые интересуются журналистикой, любят фотографировать, снимать видеофильмы.

Среди тех, кто решил представить свою работу на конкурс, оказалась и ученица Марьиногорской гимназии Полина Бабук, которая в этом году будет поступать в главный вуз страны на факультет журналистики.

— Конкурс проходил в трех номинациях: «Публикация», «Видео- и аудиосюжет», «Блог»,— рассказывает Полина. — Принимались работы, посвященные памятным и историческим местам Беларуси, жителям региона и другим актуальным событиям. Я выбрала для участия свою зарисовку, опубликованную в районной газете. Она о двух братьях, которые учатся в Марьиногорской гимназии. Дамир и Тимур Сафоновы — неординарные ребята, хотя еще учатся в начальной школе. Они во втором классе легко складывали трехзначные цифры в уме, интересовались географией, замечательно рисовали и изучали два иностранных языка: немецкий и английский. И так успешно, что смогли сдать Кембриджский экзамен на знание английского языка на начальном уровне А1. Мальчики набрали наивысший балл в своей возрастной категории от 7 до 14 лет. А в ней они были самыми младшими. Я решила, что узнать о героях моего материала всем будет интересно. И решила отправить его на конкурс.

Оценивали творчество юнкоров сотрудники журфака БГУ, представители крупнейших отечественных СМИ. Имена победителей республиканского конкурса по журналистике назвали 15 мая в Белорусском государственном университете. К школьникам, среди которых были и завтрашние абитуриенты, обратилась генеральный директор информационного агентства «Минская правда» Лариса Коршун. Она рассказала о своих первых шагах в журналистику и выразила уверенность, что первые сложности на этом пути, первые неудачи не будут поводом, чтобы сдаться на пути к мечте. Нужно учиться, получая профессиональные знания, и идти до конца.

Победителей наградили дипломами и призами. Полина заняла 2 место в этом престижном республиканском конкурсе юных корреспондентов. Многие из них, как и Полина, проходили обучение в школе юнкоров БГУ, где со школьниками занимались преподаватели факультета журналистики, журналисты.

— Я надеюсь, что эта награда поможет мне при сдаче творческого экзамена, — говорит Полина. — Но главное — это приятные эмоции от того, что материал не остался незамеченным.

Елена ШАНТЫКО.