Ученица Вячеслава Зайцева проводит мастер-классы в Шацком СДК

«…Занятия проводит ученица Вячеслава Зайцева…». Как бы вы отреагировали, если бы увидели такую строку в объявлении о наборе в какую-нибудь творческую студию? Удивились бы? Не поверили? Или сразу бы решили — нужно записаться! Те, кто выбрал бы последний вариант, однозначно могут позавидовать жительницам агрогородка Шацк, у которых есть реальная возможность брать уроки мастерства у Елены Пирсич, в свое время многому научившейся у знаменитого российского кутюрье. Она работает художественным руководителем в местном сельском Доме культуры и ведет творческую студию-мастерскую «Радость», где для своих учениц проводит мастер-классы по шитью, учит их делать цветы и украшения из фоамирана и украшению предметов в технике декупаж.

С приходом в Дом культуры Елены Анатольевны здесь многое изменилось — все однозначно стало ярче. Она действительно привносит в жизнь людей радость. И это сразу заметили жители агрогородка. Они же и рассказали об этом интересном человеке, встречу организовали и даже пришли поддержать ее, при этом строго следя, чтобы ничего интересного во время беседы не упустили.

Естественно, первый вопрос был о том, какие дороги привели Елену Анатольевну в Шацк. Ее рассказ стал повествованием о том, что жизнь действительно временами совершает такие виражи, что и представить сложно. Родом Елена Анатольевна с Украины. По профессии она инженер-технолог швейного производства: училась в Витебском технологическом институте (сейчас Витебский государственный технологический университет), который в свое время был популярен у талантливой молодежи всего Советского Союза. И потом 25 лет прожила в Российской Федерации, в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где создала семью, вырастила сына и успешно занималась творчеством. Главным делом ее жизни стал детский театр моды «Сияние севера», который она и организовала при городском центре детского творчества. Коллектив имел звание образцового и был хорошо известен в своем крае. Такая работа требует постоянного развития, самосовершенствования. И Елена Анатольевна хотя бы раз в год старалась приехать в Москву на семинары Вячеслава Зайцева. По ее признанию, она немало почерпнула у известного кутюрье, который много внимания уделяет молодежи, растит модельеров.

Об успехах, которые Елена Анатольевна достигла в своем деле, свидетельствует папка с многочисленными копиями дипломов различных конкурсов. Самыми значимыми для себя она называет Национальный конкурс детских театров моды и студий костюма «Золотая игла» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в которых добилась хороших результатов.

Налаженную жизнь изменила трагедия — умер муж. Через некоторое время Елена Анатольевна познакомилась с нашим земляком из Шацка, завязались отношения. И после выхода на пенсию (а на российском севере ее получают раньше, чем в других регионах) они приехали на его родину в агрогородок Шацк. Сын остался в России: он, к слову, также человек творческий, свою судьбу связал с телевидением. А ей в Беларуси пришлось заново строить жизнь.

В разговоре Елена Анатольевна честно призналась, что сначала было желание нигде не работать и пожить в свое удовольствие, что первое время и делала. Но когда узнала, что в Шацком сельском Доме культуры нужен художественный руководитель, решила попробовать себя на этом поприще. Немного сомневалась, что получится. А вот директор клуба Михаил Рухлевич сразу поверил и признался, что ни дня не сомневался в том, что решение взять Елену Анатольевну на работу было правильным.

О том, что уже удалось сделать Елене Анатольевне, мы разговаривали в самой настоящей мастерской, заполненной ну очень нужными вещами: рулонами ткани, фоамирана, креповой бумаги, мотками проволоки и емкостями со всевозможной фурнитурой, способной украсить любое изделие. Здесь же находились изготовленные своими руками сценические костюмы, маски, цветы из фоамирана и креповой бумаги. Представление о том, как все это работает, можно было составить, рассматривая фотографии. На протяжении года работники Дома культуры провели немало мероприятий и сами, и в сотрудничестве с сельской библиотекой и местной средней школой. И везде самодеятельные артисты — в изготовленных под руководством Елены Анатольевны костюмах, а сцена и зал украшены красивыми искусственными цветами.

За время своей работы Елена Анатольевна ввела еще одну традицию: к каждому празднику, проводимому в Доме культуры, оформлять красочные фотозоны, чтобы местные жители смогли сделать селфи на память. И сейчас реальные и виртуальные фотоальбомы жителей Шацка украшают фотографии в необычном антураже. И многие из них расходятся по сети Интернет.

А еще в сельском Доме культуры появились ростовые куклы, которые Елена Анатольевна также изготавливает сама. С ними шацкие энтузиасты принимали участие в проходивших накануне Нового года областном и районном шествии сказочных героев. Ростовые куклы теперь можно увидеть и на мероприятиях в сельском Доме культуры.

Отдельная тема — это маски, которые изготавливает Елена Анатольевна. Рассказывать о них не просто, их нужно видеть! Сделаны они с большим мастерством!

Сегодня свое творчество может представить не только художественный руководитель сельского Дома культуры, но и ее ученицы. Любовь Олизар, Зинаида Цедрик, Мария Баранова, Наталья Горемьева по утвержденному расписанию должны приходить на занятия в студию-мастерскую «Радость» раз в неделю, однако бывают в клубе гораздо чаще. У них немало вопросов к руководителю, которая всерьез увлекла их творчеством. Женщины уже немало сделали своими руками. Их поделки стали подарками для родных и близких, украсили выставку, организованную в Доме культуры. У участников мастерской-студии и их руководителей немало творческих планов. Они готовы и дальше привносить в жизнь агрогородка Шацк радость.

Наталья ПАРХОМЧИК.