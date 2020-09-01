Учеников Шацкой средней школы с Днем знаний поздравил член Совета Республики Валерий  Гайдукевич

На торжественную линейку в Шацкую среднюю школу приехали член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак. Валерий Владимирович поздравил учащихся и педагогов с началом нового учебного года и вручил первоклассникам книгу «Беларусь — мая Радзіма».

В новом учебном году в Шацкой средней школе за парты сели 103 ученика, из них 6 первоклассников, 8 учеников девятых классов, 9 одиннадцатиклассников.

Наталья ЕЗУБЧИК.