Общество 

Учеников Шацкой средней школы с Днем знаний поздравил член Совета Республики Валерий  Гайдукевич

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На торжественную линейку в Шацкую среднюю школу   приехали член Совета Республики  Национального собрания Республики   Беларусь   Валерий  Гайдукевич, заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак. Валерий Владимирович  поздравил учащихся и педагогов с началом нового   учебного года и вручил первоклассникам   книгу  «Беларусь — мая Радзіма».

В  новом  учебном  году  в  Шацкой средней  школе  за  парты сели 103 ученика, из них   6   первоклассников,  8 учеников девятых  классов, 9  одиннадцатиклассников.

Наталья  ЕЗУБЧИК.

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