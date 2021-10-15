Ученые обнаружили неожиданное последствие перенесенного COVID-19

Исследование немецких ученых показало, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Такую информацию сообщает «МИР24».

Ученые установили, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки, что было подтверждено тестом ПЦР, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в органоидах сетчатки. Детальный анализ позволил выявить в фоторецепторах и ганглиозных клетках наличие вирусных бляшек. Кроме этого, под воздействием SARS-CoV-2 возрастает экспрессия нескольких воспалительных генов, включая цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. По мнению исследователей, такая реакция является следствием иммунного ответа организма на вирус.

В то же время ученым удалось установить, что для профилактики и лечения этого осложнения на глаза не нужны особые средства, а подходят уже имеющиеся антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование рецептора ACE2.

После того, как специалисты ввели в инфицированные ткани сетчатки антитела против ACE2, количество нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.