Ученые разработали светильник, убивающий коронавирус

.Американские ученые и инженеры разработали светильник, видимый синий свет которого подавляет инфекцию и репликацию коронавируса SARS-CoV-2 не только в помещении, но и в клетках человека. Такую информацию сообщает «МИР24».

Специалисты исходили из того, что ультрафиолет используется для стерилизации, но при больших дозах облучения он может вызывать повреждение геномов млекопитающих, вызывая нарушая ДНК.

Смягчение инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно препятствует вирусной инфекции и репликации, сводя к минимуму повреждение тканей и клеток хозяина.

Ученые экспериментальным путем подобрали частоту, которая убивает вирус SARS-CoV-2 независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами. Исследователи создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, которые получили из бронхов и трахеи одного человека. Модели обладали толщиной в 3-4 слоя клеток мукоцилиарного эпителия, их подвергали воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров. Первые показали уменьшение жизнеспособности клеток на 50%, вторые – на 25%, а волны длиной 425 нанометров в видимой части спектра тканям не причиняли вреда.

Чтобы закрепить результаты, специалисты изучили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против SARS-CoV-2. В итоге низких доз света было достаточно, чтобы уменьшить вирусную нагрузку. Высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без отрицательного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.