Учреждения образования получают сертификаты готовности к новому учебному году

На календаре уже август, поэтому в школах практически все готово к тому, чтобы 1 сентября встретить учеников после их самых долгих каникул и начать новый учебный год. Причем сделать это в комфортных для детей и педагогов условиях.

А чтобы именно так и произошло, летом работники учреждений образования ведут подготовку к новому учебному году. Не секрет, что все здания школ и детских садов были построены не вчера, а, значит, требуют ремонта и модернизации. Где-то выполняется текущий ремонт, а где-то — более серьезный и масштабный.

С результатами приложенного педагогическими коллективами труда в эти дни знакомится во время традиционного объезда школ специально созданная комиссия. По факту проверки учреждениям образования выдаются сертификаты готовности.

Анна Скорая, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома:

— Планируется, что в этом учебном году в нашем районе учебно-воспитательный процесс будут осуществлять 26 учреждений общего среднего образования, 19 детских садов, 2 учреждения специального образования, социально-педагогический центр и 3 учреждения дополнительного образования. Их коллективы завершили или уже завершают подготовку ко Дню знаний.

В каждой школе в рамках текущего ремонта освежается краска на стенах и потолках, окрашиваются полы, ремонтируются и заменяются двери, окна, мебель, обновляются санузлы, выполняется мелкий текущий ремонт. На это школам и детским садам выделяются бюджетные средства: в 2021 году выделено и уже практически полностью освоено более 200 тысяч рублей.

Также учреждения образования используют средства, полученные от внебюджетной деятельности, спонсорскую помощь. Традиционно ее оказывают ЗАО «Август-Бел», ООО «Пуховичиагропродукт», ТП ООО «Пуховичиторг», ЗАО «Струнные технологии», благодаря сотрудничеству с которыми и с УП «Мингаз» в этом году заменили окна в Правдинском детском саду, купили туда мебель, посуду.

Александра Рысевец, заведующая Правдинским детским садом:

— Я — молодой руководитель: в должности неполный год. И мне хотелось бы, чтобы «молодело» и наше дошкольное учреждение. В этом направлении летом был сделан уверенный шаг вперед. В двух группах появилась новая мебель, а во всех — новая сантехника (умывальники). За это мы благодарны ЗАО «Струнные технологии», которое оказало нам поддержку в приобретении.

А УП «Мингаз», которое традиционно шефствует над садом, в этом году спонсировало установку 16 оконных блоков. Я считаю, что подготовка к новому учебному году у нас прошла на отлично благодаря помощи неравнодушных людей и поддержке районного исполнительного комитета.

Надежда Косарева, директор ЗАО «Струнные технологии»:

— Мы стараемся рассмотреть каждую просьбу, но помогаем в первую очередь детям, ветеранам, социально незащищенным категориям граждан. Именно поэтому сотрудничаем с Руденской вспомогательной школой-интернатом для детей-сирот. А в этом году оказали поддержку Правдинскому детскому саду. Нам приятно, что в группах теперь стало комфортнее.

Помогали школам также работники ОАО «Пуховичинефтепродукт», филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское», ОАО «Машпищепрод», Парка высоких технологий, ООО «Белэкотехника», Марьиногорского завода ЖБИ, «ЭПАМ системз», ООО «Волшебный остров», ООО «Евротехпром», филиала «Белэнерго-стройиндустрия» ОАО «Белэнергострой», УП «Жилтеплосервис» КХ, Пуховичского лесхоза, МПМК-14 и другие. А еще сельскохозяйственные организации района, некоторые индивидуальные предприниматели.

Любая помощь, большая и маленькая, очень важна, и за нее огромная благодарность неравнодушным людям, ведь в данном случае речь идет о комфорте наших детей.

Нельзя не сказать и о том, что посильную помощь в выполнении ремонтных работ оказывают учреждениям образования также родители и учащиеся.

В учреждениях образования района за летние месяцы были выполнены разные виды работ. В этом году бюджетные деньги вложены в ремонт пожарной сигнализации семи учреждений образования с целью создания безопасной среды для детей. Также отремонтированы система отопления в Зазерском детском саду, кровля в Дубровском и Правдинском детских садах, Руденской вспомогательной школе-интернате. В СШ №3 города Марьина Горка будут отремонтированы фасад, ограждение, обновлены спортивные снаряды на стадионе. Фасад обновится и в СШ №1 поселка Дружный.

В несколько учреждений образования закуплено холодильное оборудование.

Хочется отметить, что все педколлективы с максимальной заинтересованностью и ответственностью подошли к подготовке к новому учебному году. Своими силами педагоги и технические работники выполнили довольно серьезный объем работы, итог которого и увидели члены комиссии.

Людмила Гамалина, директор Руденской СШ:

— Первого сентября в нашу школу на линейку придут около 340 человек. Впервые ее порог переступит 40 первоклассников. Школа наша не маленькая, и на протяжении нескольких лет число учащихся не уменьшается. Поэтому обучение ведется во всех кабинетах, и летом мы стараемся привести в их порядок. Думаю, что и в этом году некоторые ребята просто не узнают свои классы.

Ремонт теперь производится с учетом современных тенденций. Мы отказались от обоев. Штукатурим и красим. Крашеные полы — также день вчерашний. Укладываем линолеум. В кабинете химии в этом году, кроме всего, заменили оконные рамы. Делали практически все своими руками, за что хочу сказать слова благодарности педагогам и родителям наших учеников Елене Богдан, Наталье Даниловой, Марине Воробей и ее супругу, Лилии Харитончик, Александру Ермоленко, Александру Сороке, Денису Шпараге и вообще всему коллективу учреждения образования. Я знаю, что наши работники любят свою школу: она практически как второй дом для нас. Поэтому стараемся сделать все возможное, чтобы был в ней порядок, комфорт и уют. Безусловно, только за внебюджетные средства и средства, вырученные от сдачи вторсырья, говорить о ремонте в больших объемах не приходится. Пробуем привлекать спонсорскую помощь, но далеко не все откликаются на наши просьбы. Однако пусть маленькими шагами, но мы идем вперед, поддерживая то, что сделано в 2016 году, когда в школе были выполнены серьезные работы по капремонту фойе и замене 30 оконных блоков.

После первых дней проверки готовности школ к началу учебного года сертификаты готовности получило пять учреждений образования. Устранив замечания, к 13 августа это должны сделать все остальные школы и детские сады.

Елена ИВАНОВА.