Удобрения для Китая сделают в Свислочи

Поднять плодородие сельскохозяйственных земель, вернуть утраченное, сделать так, чтобы из почвы растения забирали только полезные вещества и не впитывали тяжелые металлы и нитраты… Эти и другие проблемы можно решать с помощью разработанных Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси питательных грунтов на основе торфа с разнообразными минеральными добавками. Опытное производство таких продуктов налажено на территории нашего района — в филиале «Экспериментальная база Свислочь» Института природопользования НАН Беларуси.

Стоит напомнить, что в филиале «Экспериментальная база Свислочь» создана опытная установка для производства инновационного продукта — гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия. Она модульная, и отдельные ее линии могут использоваться при производстве не только вышеназванных удобрений, но и других продуктов на основе торфа, разработанных институтом. В их числе — линия по производству сбалансированных органоминеральных удобрений (СОМУ).

— На линии СОМУ можно производить различные питательные грунты, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии и агроэкологии Института природопользования НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Соколов. — Она позволяет тонко регулировать пропорции различных компонентов, входящих в их состав: торф, перегной, компосты, биогумус, минеральные удобрения. И благодаря этому можно моделировать составы, например, для конкретных видов рассады. Это может заинтересовать владельцев теплиц, как фермеров, так и дачников. Фактически, возможности установки позволяют выполнять индивидуальные заказы и производить грунты любого состава с точным содержанием элементов питания для любых сельскохозяйственных культур. Объемы могут составлять до 6 тонн в сутки.

— Помимо питательных грунтов на линии СОМУ есть возможность производить органические удобрения — мелиоранты. Эта продукция позволяет повышать плодородие песчаных и супесчаных почв, нарушенных почв, загрязненных вредными для здоровья человека элементами, — пояснил Геннадий Алексеевич.

Конкретно такими разработками Института природопользования НАН Беларуси заинтересовались специалисты из Китайской Народной Республики, где ищут решение для непростой задачи: как вырастить экологически чистый урожай на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, которые попадают в сельскохозяйственную продукцию и дальше по пищевой цепочке в организм людей, нанося серьезный урон здоровью. Для этого нужны питательные составы с содержанием сорбирующих добавок. При внесении таких удобрений в загрязненные почвы растения потребляют питание именно из них, не вбирая в себя тяжелые металлы. Институт природопользования НАН Беларуси разработал необходимые для этого составы на основе торфа. И в настоящее время в филиале «Экспериментальная база Свислочь» выполняют заказ китайской стороны: на линии СОМУ идет наработка опытной партии органоминеральной продукции для снижения поглощения растениями тяжелых металлов.

— Китайский заказ — это признание наработок Института природопользования НАН Беларуси, — говорит управляющий филиалом «Экспериментальная база Свислочь» Виктор Томашевский. — Хотелось бы, чтобы они вызвали интерес и у аграриев Пуховичского района, предпринимателей, готовых реализовывать питательные грунты на основе торфа. Можно с уверенностью сказать, что в районе созданы условия для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Есть разработанная Институтом природопользования рецептура различных органоминеральных удобрений, в том числе и гранулированных пролонгированного действия. К слову, торф, который является их основой, именно из Пуховичского района, с мест добычи филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз»: ученые исследовали его пригодность для производства органоминеральных удобрений. Думаю, экономически целесообразно на собственном сырье организовать их крупнотоннажное производство, — подытожил Виктор Томашевский.

У филиала «Экспериментальная база Свислочь» есть опытная установка, на которой можно изготавливать органоминеральные смеси с точной дозировкой питательных элементов для разных сельскохозяйственных культур. Осталось потребителям и производителям сделать шаг навстречу. Филиал «Экспериментальная база Свислочь» открыт для сотрудничества и внедрения передовых технологий в практику.

Наталья ПАРХОМЧИК.