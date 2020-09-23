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Удобрения для Китая сделают в Свислочи

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Геннадий Соколов.

Поднять плодородие сельскохозяйственных земель, вернуть утраченное, сделать так, чтобы из почвы растения забирали только полезные вещества и не впитывали тяжелые металлы и нитраты… Эти и другие  проблемы можно решать с помощью разработанных Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси питательных грунтов на основе торфа с разнообразными минеральными добавками. Опытное производство  таких  продуктов  налажено на территории нашего района  — в филиале  «Экспериментальная  база   Свислочь»  Института  природопользования  НАН  Беларуси. 

Стоит напомнить, что в филиале «Экспериментальная база  Свислочь»  создана опытная установка для производства инновационного  продукта  —  гранулированных органоминеральных удобрений пролонгированного действия. Она модульная, и отдельные ее линии могут использоваться при производстве не только вышеназванных удобрений,  но и других продуктов на основе торфа, разработанных институтом.  В их числе —  линия по производству сбалансированных органоминеральных удобрений (СОМУ).

—  На линии СОМУ можно производить различные питательные грунты, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии и агроэкологии Института природопользования НАН Беларуси,  кандидат  сельскохозяйственных наук Геннадий Соколов. — Она  позволяет тонко регулировать пропорции различных компонентов, входящих в их состав: торф, перегной, компосты, биогумус, минеральные удобрения. И благодаря этому можно моделировать составы, например,  для  конкретных видов рассады. Это может заинтересовать владельцев теплиц, как фермеров, так и дачников. Фактически, возможности установки позволяют выполнять индивидуальные заказы  и производить грунты любого состава с точным содержанием элементов питания для любых сельскохозяйственных культур.  Объемы могут составлять до 6 тонн в сутки.

Линия СОМУ.

— Помимо питательных грунтов  на линии СОМУ есть возможность производить органические удобрения — мелиоранты. Эта продукция позволяет  повышать плодородие песчаных и супесчаных почв,  нарушенных почв, загрязненных вредными для  здоровья человека элементами, —  пояснил Геннадий Алексеевич.

Конкретно такими разработками Института природопользования НАН Беларуси заинтересовались специалисты из Китайской Народной Республики, где ищут решение  для  непростой задачи: как  вырастить    экологически чистый  урожай  на  почвах,  загрязненных тяжелыми металлами, которые попадают в сельскохозяйственную продукцию и дальше  по  пищевой  цепочке  в организм людей, нанося серьезный урон   здоровью.  Для этого   нужны питательные составы с содержанием сорбирующих добавок. При внесении таких  удобрений   в  загрязненные почвы  растения потребляют  питание именно из них, не вбирая в себя тяжелые металлы.  Институт природопользования НАН Беларуси разработал необходимые для этого составы на основе торфа. И в настоящее  время   в  филиале  «Экспериментальная база Свислочь»  выполняют  заказ  китайской стороны: на  линии СОМУ идет  наработка опытной  партии   органоминеральной продукции  для  снижения    поглощения растениями  тяжелых  металлов.

— Китайский  заказ — это признание наработок Института природопользования НАН Беларуси, — говорит   управляющий  филиалом «Экспериментальная база Свислочь» Виктор Томашевский. — Хотелось бы, чтобы они вызвали интерес и у аграриев  Пуховичского района, предпринимателей, готовых реализовывать питательные грунты на основе торфа.  Можно с уверенностью сказать, что в районе созданы условия для  производства   экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Есть разработанная Институтом природопользования   рецептура   различных  органоминеральных  удобрений, в том числе и гранулированных пролонгированного действия.  К слову, торф, который  является их основой, именно из Пуховичского района, с мест добычи филиала  «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз»: ученые исследовали  его пригодность для  производства  органоминеральных удобрений.  Думаю,  экономически  целесообразно на собственном сырье организовать их крупнотоннажное производство, — подытожил  Виктор  Томашевский.

У филиала «Экспериментальная база Свислочь»  есть опытная  установка,  на которой можно  изготавливать органоминеральные смеси с точной дозировкой питательных элементов  для разных сельскохозяйственных    культур. Осталось   потребителям  и производителям  сделать  шаг  навстречу. Филиал «Экспериментальная база Свислочь» открыт для сотрудничества и внедрения передовых  технологий в практику.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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