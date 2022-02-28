Украинская делегация встретится с российской на Припяти в Беларуси без предварительных условий

Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Об этом стало известно по итогам переговоров президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. «Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять», — рассказали в пресс-службе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.