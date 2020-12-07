Украсьте квартиру в стиле МЧС и получите подарки

На территории Беларуси с начала декабря проходит акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждение чрезвычайных ситуаций в предновогодний период. В рамках данной акции среди жителей нашего района Пуховичский РОЧС проводит смотр-конкурс «Новогодний дизайн МЧС».

Участникам нужно подготовить фото или видеопрезентацию своего новогоднего дизайна придомового участка или квартиры, домовладения в стиле МЧС, новогоднего декора окон. В презентации можно показать как конечный результат, так и процесс подготовки и украшения территории или помещений к новогодним торжествам, личный вклад каждого члена семьи. Допускается использование любых тематических элементов, украшений и атрибутов Нового года, выполненных в тематике МЧС.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

— «Новогоднее оформление квартиры (жилых помещений домовладения)»;

— «Новогодний декор окон»;

— «Новогоднее оформление приусадебного участка».

Можно участвовать как в отдельной номинации, так и в нескольких.

Конкурс проводится до 24 декабря. Принять участие могут все желающие, возрастных ограничений нет. Приветствуется участие семей в полном составе.

Присылайте оформленную заявку и фото или видео в выбранной номинации на электронный адрес puhovichi.rochs@mail.ru или приносите в Пуховичский РОЧС по адресу: г. Марьина Горка, ул. Спасателей, 2.

Образец заявки

1. Название работы

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2. Номинация

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3. Ф.И.О. участника ______________________________________________________________

4. Контактный телефон и E mail ______________________________________________________________

5. Предоставляемые материалы (фотографии и видео)

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«_____» ______________ 2020 г.

Победители и призеры конкурса получат дипломы и ценные подарки от организаторов.

Пуховичский РОЧС.