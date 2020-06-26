Улица Спасателей: мечты воплощаются в жизнь

В Марьиной Горке на улице Спасателей недавно снесли одну из пустующих казарм. И это хороший знак: значит, здесь продолжатся перемены к лучшему.

Своеобразным индикатором того, как меняется жизнь, как решаются проблемы, которые родом еще из Советского Союза, и как в жизнь воплощаются мечты, стала в Марьиной Горке улица Спасателей. Ее история довольно короткая: насчитывает около десятка лет. Но сегодня в городе вряд ли найдется человек, который не знал бы, где она находится.

У названия улицы есть конкретный автор — начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Силивончик. С одной стороны, по ее словам, первыми «новоселами» в этом месте действительно стали спасатели — районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Также здесь рядом православный храм, и для его прихожан тема спасения не менее актуальна. Вот так все совпало.

Главной проблемой новой улицы стали старые военные казармы и другие здания. Их передали на баланс коммунального предприятия. В те времена провести реконструкцию разом всех зданий району оказалось не под силу. И им попытались найти новых хозяев.

Однозначно можно сказать, что многие почитатели здорового образа жизни в Марьиной Горке мечтали о том, чтобы в городе появился свой физкультурный комплекс. И в мае 2012 года во время проведения праздника, посвященного Дню работников физической культуры и спорта, в одном из реконструированных зданий открылся спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра «Виктория». Здесь были созданы комфортные условия для занятия баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом. С 1 октября того же года зал начал принимать посетителей.

Постепенно на этой улице шло и формирование бизнес-зоны. Частное унитарное предприятие «Промтехсервис» провело реконструкцию здания одной из бывших столовых, превратив ее в современный торговый дом «Восточный». Он впервые распахнул свои двери в 2014 году. Покупателям предлагают современную мебель белорусских производителей, товары для отдыха и сна.

Следующим шагом стала реконструкция расположенной рядом с торговым домом «Восточный» казармы. В ней были распланированы офисные помещения, торговые площади. В минувшем году в обновленном здании стал работать торговый центр «Град». Пока покупателей приглашает магазин строительных материалов и товаров для дома «Стройград». В ближайшей перспективе откроются и другие магазины.

Улица Спасателей стала местом, где реализовались мечты о комфортных условиях работы сотрудников районного центра гигиены и эпидемиологии. На протяжении многих лет им приходилось работать в стесненных условиях. В августе 2016 года районная санэпидемслужба сменила прописку и переехала в новое современное здание. Условия работы в нем просто замечательные.

Врачи, нужно сказать, не только получили новое здание, но и провели серьезную работу по благоустройству территории возле него. Сегодня здесь существует приятный уголок, который радует глаз и посетителей центра, и прохожих.

Между улицами Спасателей и Новая Заря постепенно сформировалась парковая зона с тротуарными дорожками, местами для отдыха детей и взрослых.

С одной своей стороны улица Спасателей пересекается с улицей Иркутско-Пинской дивизии. В этом месте в июне 2019 года открылся еще один новый для города объект — историко-культурный комплекс «Аллея воинской Славы», на территории которого установлены образцы военной техники.

Большой проблемой все еще остаются старые казармы. Однако снос очередной из них — действительно хороший знак. Заказчиком работ выступает УП «Жилтеплосервис» КХ, подрядчиком — общество с ограниченной ответственностью «Экология города». Понятно, что на высвободившемся месте в перспективе появятся новые объекты.

Наталья ПАРХОМЧИК.