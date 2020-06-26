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Улица Спасателей: мечты воплощаются в жизнь

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В Марьиной  Горке  на  улице  Спасателей недавно снесли одну из пустующих казарм. И это хороший знак: значит, здесь продолжатся перемены к лучшему.

Своеобразным индикатором того, как меняется жизнь, как решаются проблемы, которые  родом еще из Советского Союза, и как в жизнь воплощаются мечты, стала в Марьиной Горке улица Спасателей. Ее история довольно короткая: насчитывает около десятка лет.  Но сегодня в городе вряд ли найдется человек, который не знал  бы,  где  она  находится.

У   названия  улицы   есть   конкретный автор — начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Силивончик. С одной стороны, по ее словам, первыми «новоселами» в этом месте действительно стали спасатели — районный отдел по чрезвычайным ситуациям.  Также здесь рядом православный храм, и для его прихожан  тема спасения не менее актуальна. Вот так все совпало.

Главной проблемой новой улицы стали старые военные казармы и другие здания. Их передали на баланс  коммунального предприятия. В те времена провести реконструкцию разом  всех  зданий  району оказалось не под силу. И им попытались найти  новых хозяев.

Однозначно можно сказать, что многие  почитатели здорового образа жизни в Марьиной Горке мечтали о том, чтобы в городе появился свой физкультурный комплекс.  И в  мае 2012 года во время  проведения  праздника, посвященного Дню работников физической  культуры и спорта, в одном из реконструированных зданий открылся спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра «Виктория». Здесь были  созданы комфортные условия для занятия баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом. С 1 октября  того же  года  зал  начал   принимать   посетителей.

Постепенно  на  этой  улице шло и формирование  бизнес-зоны. Частное унитарное предприятие «Промтехсервис» провело реконструкцию здания одной из бывших столовых, превратив ее в современный торговый дом «Восточный». Он впервые распахнул свои двери в 2014 году.  Покупателям предлагают современную мебель белорусских  производителей,  товары для отдыха и сна.

Следующим шагом стала реконструкция расположенной рядом с торговым домом «Восточный» казармы. В ней были распланированы офисные помещения, торговые площади. В минувшем году в обновленном здании стал работать торговый центр «Град». Пока покупателей приглашает магазин строительных материалов и товаров для дома «Стройград».  В  ближайшей   перспективе откроются и другие магазины.

Улица Спасателей стала местом, где реализовались мечты о комфортных условиях  работы  сотрудников районного центра гигиены и эпидемиологии. На протяжении многих лет им приходилось работать в стесненных условиях. В августе 2016 года районная санэпидемслужба сменила прописку и переехала в новое современное  здание.  Условия работы  в  нем  просто  замечательные.

Врачи, нужно сказать,  не только получили новое здание, но и провели серьезную работу по благоустройству территории возле него. Сегодня здесь существует приятный уголок, который  радует  глаз и  посетителей  центра, и прохожих.

Между улицами Спасателей и Новая Заря постепенно сформировалась парковая  зона с тротуарными дорожками, местами для отдыха детей и взрослых.

С одной своей стороны улица Спасателей  пересекается  с улицей  Иркутско-Пинской дивизии.  В этом месте  в июне  2019 года открылся еще один новый  для города   объект  —  историко-культурный  комплекс  «Аллея  воинской  Славы»,  на   территории    которого   установлены   образцы  военной  техники.

Большой проблемой все еще остаются  старые  казармы.   Однако снос очередной из них — действительно хороший знак. Заказчиком работ выступает  УП «Жилтеплосервис» КХ, подрядчиком — общество с ограниченной ответственностью «Экология города».  Понятно, что на высвободившемся месте в  перспективе появятся новые объекты.

Наталья   ПАРХОМЧИК.

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