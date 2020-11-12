Ультратёплые окна и двери от ВинСтайл. Скидки до 27%!

Одними из главных причин, по которым производится замена старых окон на новые, – необходимость сохранения тепла в помещении и уменьшение расходов на отопление. Из-за неэффективных окон, потери тепла через оконные конструкции достигают 80%.

Чтобы решить эту проблему, для замены старых окон были созданы новые, ультратеплые окна ПВХ. Ультратеплые окна, в сравнении со старыми аналогами, обладают повышенными характеристиками теплоизоляции и предотвращают потерю тепла.

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Если даже в квартире сделан идеальный ремонт – старая неопрятная дверь испортит весь вид, а если еще она не выполняет защитную функцию от шума и холода, то срочно надо заменить!

В компании «ВинСтайл» представлены более 2000 моделей входных дверей с дополнительными опциями, которые выполняют функции тепло и шумоизоляции.

Ультратёплые двери от ВинСтайл – это отличный вариант для потребителей, ценящих комфорт и уют, внимательно относящихся к вопросам энергосбережения и теплоэффективности.

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