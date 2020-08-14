Упал в канаву с водой — в нашем районе нашли 83-летнего грибника

Возле деревни Насыцк ночью 13 августа спасатели и сотрудники милиции нашли 83-летнего пенсионера, который накануне вечером пошел со своей дачи в лес за грибами и заблудился.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала, что сообщение о пропавшем в лесу пенсионере 1937 года рождения поступило пуховичским спасателям 12 августа в 21:28. Пропавший пожилой мужчина был обнаружен ночью 13 августа в 02:50.

Старший оперуполномоченный розыскного отделения отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД Денис Шевцов рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Недалеко от деревни Насыцк есть садовое товарищество «Атлант-3». Пенсионер находился там на даче со своим сыном. Около 16:00 он пошел прикопать старые груши и, никого не предупредив, отправился в лес за грибами. Хорошо, что взял с собой мобильный телефон. По мобильнику сын держал с ним связь, но определить местонахождение отца не мог, поэтому вечером, после 21:00, позвонил спасателям и нам.

По словам Дениса Шевцова, пенсионера, который не ориентировался на местности в силу своего возраста, искали с помощью световых маячков. Ночью он нашел дорогу из леса, но вышел на большое поле с рожью, кукурузой, сорняками и канавами с водой.

— Он упал в канаву. Нашли его мокрого, но живого, здорового, и передали родственникам, — сказал Денис Шевцов.

Источник: Млын.бай