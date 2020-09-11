Уроки повседневности — в районе реализуется специальный проект для детей-сирот

Как приготовить младенцу еду, как оплатить коммунальные платежи, как оформить документы в сад, как спланировать семейный бюджет и выстроить правильные отношения с мужем (женой)?.. Эти вопросы, наверное, не слишком сложные для тех, кто прежде, чем создал свою семью, воспитывался родителями. А вот у детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывавшихся в интернатных учреждениях, адаптация к самостоятельной (тем более, семейной) жизни всегда проходит сложнее. И такие вопросы могут показаться не самыми простыми. Это, в общем, понятно, ведь в конечном итоге связано со спецификой жизни ребенка в детском доме, где он растет вне повседневных хлопот об обеспечении жизни: он не учится покупать продукты и вещи, не готовит пищу, его не учат, как платить за квартиру, как, зачем и когда обращаться, например, в банк, в социальные службы, в правоохранительные органы и т.п. Поэтому ребенку, который вырос без родителей и не знает, какой должна быть семья, чрезвычайно сложно самому создать полноценную ячейку общества.

— Для того, чтобы помочь семьям, мама или папа в которых воспитывались в интернатных учреждениях, мы запустили при поддержке областной и районной организаций ОО «Белорусское Общество Красного Креста» специальный проект, — рассказывает психолог территориального центра социального обслуживания населения Елена Милентьева. — Реализуя его, мы попытаемся заполнить пробелы в знаниях детей-сирот о самостоятельной жизни, дать молодым людям, молодым родителям нужную информацию, помочь выработать навыки самостоятельной жизни в социуме, рассказать, как выходить из сложных ситуаций, чтобы не оказаться в долгах, к примеру. Команда нашего проекта будет вести уроки повседневной жизни.

Сегодня в проект включено 10 семей, проживающих в нашем районе. Это разные по уровню достатка и благополучию семьи. Похожи лишь тем, что в каждой есть некоторые проблемы. Кому-то их помогают решать родственники, а кто-то вынужден рассчитывать только на собственные силы. Но в любом случае помощь профессионалов не может быть лишней.

— Прежде всего мы поставили своей целью стать друзьями, — рассказывает Елена Милентьева.— Очень важно, чтобы люди нам доверяли. Только тогда они придут за советом или помощью.

Команда психологов, волонтеры с первых дней реализации проекта всегда оставались на связи со своими подопечными. Они не только отвечали на вопросы, давали советы по телефону, но и помогали делом, несмотря на то, что начало проекта совпало с началом сложной эпидемиологической обстановки.

Но с приходом лета по программе проекта были организованы тематические встречи, на которые приглашали членов семей и специалистов. Первая встреча была с врачом-гинекологом. Шел разговор о планировании семьи, методах контрацепции, обсуждались вопросы здоровья мам и детей. Казалось бы, на все эти вопросы можно найти информацию и в интернете. Но, как оказывается, не все готовы делать это даже не из-за трудностей доступа к информации, а из-за недостатка доверия к этой информации. Согласитесь, любой из нас скорее попросит совета у близкого человека или профессионала, чем доверится информации с каких-то сайтов. Это логично и правильно.

Прошла также встреча с банковским работником, к которому было немало вопросов о планировании семейного бюджета, доступности и нужности кредитов.

На встрече с педиатром поднимали вопросы по организации правильного питания ребенка и мамы.

— Планируем в будущем организовать встречи с фитнес-тренером, стилистом: мамы должны вести здоровый образ жизни и уметь следить за собой. Это также важный фактор в сохранении семьи, — рассказывает Елена Милентьева. — Кроме того, учитывая то, что многие мамы сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком, мы думаем помочь им овладеть какими-то профессиональными навыками, которые в будущем, может, даже помогут определиться с работой. Для этого организуем мастер-классы по шитью, компьютерной грамотности.

Организаторы проекта знают и о том, что ребенок-сирота, став самостоятельным, создав семью и столкнувшись с незнакомым ему миром, кроме экономических проблем испытывает и психологические. Поэтому помощь психолога семьям не менее необходима. И она полезна: после нескольких месяцев работы некоторые супруги признаются, что семейная обстановка меняется, жены и мужья учатся разговаривать друг с другом о том, что их волнует, учатся считаться с другим мнением. Те, кто уже задумывался о разводе, сейчас не поднимают эту тему, а учатся беречь семью.

В основном все участники проекта настроены на позитив, на учебу, имеют желание стать хорошими родителями. Однако без исключений не бывает. К сожалению, у одной семьи дети были отобраны органами опеки.

— Мы надеемся, что все же наша работа будет проделана не зря, — говорит Елена Милентьева. — В завершение проекта мы планируем организовать семейную фотосессию и подарить всем участникам красивые профессиональные семейные фото, которые будут напоминать папам и мамам о проекте, о том, чему они научились. Пусть проект станет для них маленькой школой жизни и отправной точкой к поступательному движению в будущее.

Елена ШАНТЫКО.