Ушел из жизни еще один ветеран

Ушел из жизни Михаил Дмитриевич Пациора — ветеран Великой Отечественной войны, хороший друг нашей газеты. До своего 95-летия он не дожил буквально несколько дней.

Михаил Дмитриевич родился 25 декабря 1925 года в Алтайском крае. В 1943 году был призван в армию и ушел защищать Родину. В составе 1-го Украинского фронта освобождал Винницу, Каменец-Подольский, Тернополь. Затем он сражался на Ленинградском фронте. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за польские Сувалки, Варшаву, Пилькаллен.

В конце войны Михаилу Дмитриевичу пришлось освоить навыки сапера: в феврале 1945 года он был зачислен курсантом на курсы младших командиров инженерно-саперных войск в Алленштейне (сейчас Ольштын, Польша). Там и встретил День Победы. После окончания курсов ликвидировал минные поля в Беларуси. Здесь и нашел свою судьбу…

После увольнения в запас в 1955 году Михаил Дмитриевич с женой и дочерью переехал в Руденск. Трудился на Руденском заводе пластмассовых изделий (сейчас ОАО «Руденск»). В 1987 году, с момента образования Белорусского общественного объединения ветеранов, был избран председателем ветеранского совета предприятия. За многолетнюю и плодотворную общественную работу в первичной организации Руденского сельсовета Пуховичской районной организации ветеранов в 2012 году Михаилу Пациоре было присвоено звание «Почетный председатель Белорусского общественного объединения ветеранов».

Михаил Дмитриевич был человеком с активной жизненной позицией, участником народного хора ветеранов войны и труда Пуховичского районного центра культуры, писал стихи, которые часто публиковались в районной газете.

Светлая память светлому человеку!

Наталья ПАРХОМЧИК.