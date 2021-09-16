Ушел с дачи за грибами и пропал — в лесу Пуховичского района «ангелы» нашли 80-летнего минчанина

Сегодня ночью, 16 сентября, группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в лесу возле садового товарищества «Полянка» Пуховичского района нашла 80-летнего минчанина, который накануне вечером со своего дачного дома ушел в лес за грибами и заблудился.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Пожилой мужчина живет в Минске на улице Асаналиева. 15 сентября он находился на своей даче в садовом товариществе «Полянка» Пуховичского района. В этот день отправился в лес то ли за грибами, то ли за клюквой, и пропал. Вечером об исчезновении мужчины нам заявила его жена. Был объявлен срочный сбор. Группа из 15 человек на нескольких машинах около полуночи выехала на место. Это — в 90 километрах от столицы. В поисках, кроме нас, принимали участие сотрудники милиции и спасатели.

По словам Сергея Ковгана, дедушку нашли в лесу около 03:20 на расстоянии примерно два километра 300 метров от его дома. Спасенного эвакуировали из леса. Он чувствовал себя удовлетворительно. В Минск поисковая группа «ангелов» вернулась в шесть часов утра.