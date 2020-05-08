Ушли в онлайн. Что предпринимают в связи с COVID-19 в Пуховичском центре культуры

Пандемия коронавируса кардинально изменила культурную жизнь Пуховичского района. МЛЫН.BY узнал, как местный центр культуры меняет подходы к проведению конкурсов и мероприятий.

— Учитывая эпидемиологическую обстановку, снижение количества посетителей кружков и клубов по интересам было ожидаемым. Коллектив, как и аудитория, у нас прогрессивные, поэтому решили проводить мероприятия онлайн. Так, например, хореографы Дружненского дома культуры через группы в социальных сетях организовали удаленные тренировки по танцам. А солисты проводят полноценные онлайн-концерты, — поясняет заместитель директора организации Анастасия Шнек.

Почти не заглядывают пуховчане и в полюбившееся антикафе, расположенное в одном здании с центром культуры.

— Чтобы культурная жизнь в регионе не затихла, мы организовали несколько конкурсов и акций онлайн. Традиционное мероприятие «Беларусь помнит» также пройдет в удаленном формате. Каждый житель региона может прислать фотографию своего родственника, который воевал во время Великой Отечественной войны. А после мы оформим оригинальный коллаж, — поделилась подробностями заместитель директора.

Также в интернете проходит выставка рисунка «Прикоснись к победе!», куда ребята присылают работы на патриотическую тематику. Что касается непосредственно празднования Дня Победы, то сотрудники центра подошли к мероприятию с креативом.

— Стараемся поздравить ветеранов лично, организовав небольшое представление. Предварительно согласовываем визит, ведь, учитывая обстановку и возраст участников войны, нужно соблюдать осторожность. Многие дедушки и бабушки, а также их родственники считают, что сейчас лучше поберечься, — отмечает Анастасия Шнек.

Сотрудники центра культуры, военные и другие организации поздравили ветерана Михаила Пациору.

Сотрудники и посетители центра культуры с нетерпением ждут, когда ситуация вернется в нормальное русло.

Методисты центра культуры

— Нам, как творческим людям, хочется ответа от публики, ведь мы работаем для зрителя. Надеемся, что вскоре все будет хорошо, — заключила Анастасия Шнек.

Фото: Павел Шнип

Источник: Млын.бай