Ушли в онлайн. Что предпринимают в связи с COVID-19 в Пуховичском центре культуры
Пандемия коронавируса кардинально изменила культурную жизнь Пуховичского района. МЛЫН.BY узнал, как местный центр культуры меняет подходы к проведению конкурсов и мероприятий.
— Учитывая эпидемиологическую обстановку, снижение количества посетителей кружков и клубов по интересам было ожидаемым. Коллектив, как и аудитория, у нас прогрессивные, поэтому решили проводить мероприятия онлайн. Так, например, хореографы Дружненского дома культуры через группы в социальных сетях организовали удаленные тренировки по танцам. А солисты проводят полноценные онлайн-концерты, — поясняет заместитель директора организации Анастасия Шнек.
Почти не заглядывают пуховчане и в полюбившееся антикафе, расположенное в одном здании с центром культуры.
— Чтобы культурная жизнь в регионе не затихла, мы организовали несколько конкурсов и акций онлайн. Традиционное мероприятие «Беларусь помнит» также пройдет в удаленном формате. Каждый житель региона может прислать фотографию своего родственника, который воевал во время Великой Отечественной войны. А после мы оформим оригинальный коллаж, — поделилась подробностями заместитель директора.
Также в интернете проходит выставка рисунка «Прикоснись к победе!», куда ребята присылают работы на патриотическую тематику. Что касается непосредственно празднования Дня Победы, то сотрудники центра подошли к мероприятию с креативом.
— Стараемся поздравить ветеранов лично, организовав небольшое представление. Предварительно согласовываем визит, ведь, учитывая обстановку и возраст участников войны, нужно соблюдать осторожность. Многие дедушки и бабушки, а также их родственники считают, что сейчас лучше поберечься, — отмечает Анастасия Шнек.
Сотрудники центра культуры, военные и другие организации поздравили ветерана Михаила Пациору.
Сотрудники и посетители центра культуры с нетерпением ждут, когда ситуация вернется в нормальное русло.
Методисты центра культуры
— Нам, как творческим людям, хочется ответа от публики, ведь мы работаем для зрителя. Надеемся, что вскоре все будет хорошо, — заключила Анастасия Шнек.
Фото: Павел Шнип
Источник: Млын.бай