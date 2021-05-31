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Услуга платной вакцинации может скоро появиться в белорусских здравницах

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Минздрав предложил рассмотреть возможность оказания платной услуги вакцинации на базе белорусских санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил  на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БелТА.

«Буквально вчера я получил письмо от министра здравоохранения с предложением на платной основе проводить вакцинацию и предлагать эту услугу в санаторно-курортных учреждениях республики по договорам с учреждениями здравоохранения, территориально расположенных», — сказал Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что это только начало пути, но он рассчитывает, что уже в ближайшее время белорусские здравницы смогут предлагать данную услугу.

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