Уснул за рулем — «Рено» врезался в разделительное ограждение дороги

На автотрассе Минск — Гомель, 17 декабря автомобиль «Рено Сценик» ударил грузовик МАЗ, потом врезался в разделительное ограждение дороги. Травмы получила 62-летняя пассажирка.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 14:50 на 59-м километре автотрассы М5 Минск — Гомель. Автомобилем «Рено» управлял 29-летний минчанин, который ехал в направлении столицы по левой полосе дороги. По предварительной версии, водитель уснул за рулем. Машина выехала на правую полосу и ударила грузовик МАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на отбойное разделительное ограждение дороги, в которое она врезалась.

По словам Ирины Сапуновой, в аварии получила телесные повреждения 62-летняя пассажирка «Рено», жительница Минска. Женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правого плеча и ушибленной раной голени.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай