Успейте купить кур по выгодным ценам

КУРОЧКИН ДОМ( У ТАТЬЯНЫ) www.kurodom.by ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПТИЦЫ НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

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В СУББОТУ, 12 СЕНТЯБРЯ, с 8.30 до 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела», ул. Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо)

10.30 -Руденск (м-н «Стиль»), 11.10 — в Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес . красные ,белые, серые,рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты.самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская ,Адлерская,Московская,Иза браун,Тетра ,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно. При покупке 5 кур несушек -1 в подарок!

При покупке 10 молодых кур- 1 молодая на ваш выбор. Мы не обещаем подарок, а честно дарим его.

Тел 80298560245 (Татьяна).