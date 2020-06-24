Успели вовремя: сотрудники Пуховичского отдела ГАИ помогли беременной добраться до больницы

«Дочку назвали Владислава, — говорит счастливый отец Дмитрий. — Вес малышки 4500 граммов, рост 55 сантиметров». Он благодарит сотрудников отдела ГАИ Пуховичского РОВД, которые помогли ему поскорее отвезти супругу в больницу. Вот что молодой человек рассказывает о том вечере:

— Как это было? Я находился дома в Марьиной Горке, а жена Светлана — у тещи в деревне Пуховичского района. Знаете, обычно жена звонит мужу, а в тот вечер мне позвонила теща. И говорит: «Знаешь, похоже, пора». А у меня мысли такие крутятся: раз теща звонит, наверное, Света уже не может сама позвонить. Значит, надо лететь. Я сел в машину и помчался. Решил не дожидаться «скорой», собирался сам везти супругу в больницу. Где-то на середине пути мою машину «Фиат Пунто» остановили инспекторы дорожно-патрульной службы Пуховичского РОВД Алексей Ходат и Александр Сакович потому, что ехал на приличной скорости. Заметно нервничая, рассказал о ситуации, о том, что жена вот-вот может родить. Они тут же предложили помощь. Включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и поехали. В деревне я быстро вещи собрал, жену в машину усадил. И так с сотрудниками ГАИ мы быстро добрались до Марьиногорской больницы. Благодаря им мы успели вовремя. Без них я бы, конечно, добирался дольше. Спасибо парням от души!

Недавно молодая мама с дочкой выписались из роддома. Примите и наши поздравления!

Источник: сайт УВД Миноблисполкома