Установили рекорды на чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике
Владимир Казанцев, Галина Гулик, Сергей Обидиентов, Геннадий Овчаренко представили район на чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта.
Все вернулись домой с наградами. И даже установили рекорды республики в своих дисциплинах. Золотые награды в спортивной ходьбе завоевали Владимир Казанцев и Галина Гулик, а серебряные — Сергей Обидиентов (спортивная ходьба) и Геннадий Овчаренко (прыжки в длину).
Елена ИВАНОВА.