Спорт 

Установили рекорды на чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике

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Снимок носит иллюстративный характер.

Владимир  Казанцев, Галина Гулик, Сергей Обидиентов,  Геннадий   Овчаренко представили район на чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта.

Все вернулись домой с наградами. И даже установили рекорды республики в своих дисциплинах. Золотые награды в спортивной ходьбе завоевали Владимир Казанцев и Галина Гулик, а серебряные — Сергей Обидиентов (спортивная   ходьба)  и  Геннадий Овчаренко (прыжки в длину).

Елена  ИВАНОВА.

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