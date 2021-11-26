Установлен памятник герою-милиционеру

В Пуховичском районном отделе внутренних дел создан свой музей. Собранные экспонаты рассказывают о сотрудниках милиции, которые внесли значительный вклад в дело борьбы с преступностью и обеспечение правопорядка на Пуховщине. Есть среди них и те, кто погиб, исполняя служебный долг. В их числе — участковый уполномоченный Николай Климович.

Активисты ветеранской организации РОВД, которые создавали музей, нашли только короткую информацию в газете и подтверждающий ее архивный документ. Вот эти строки:

«После освобождения Марьиной Горки и Руденска от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года возобновили работу отделы внутренних дел. Сотрудниками милиции становились вчерашние воины и партизаны. Имеющие боевой опыт, они были дисциплинированными, четко выполняли поставленные задачи, не жалея здоровья и сил, вели борьбу с преступниками, бандитами, самогонщиками.

Нередко приходилось рисковать жизнью и в мирное время. Геройски погиб на боевом посту участковый уполномоченный Пуховичского РОВД, старшина милиции Николай Климович. 18 января 1947 года, придя с дежурства домой, он получил сообщение о том, что два вооруженных бандита движутся по направлению к железнодорожной станции Талька. Климович позвонил в райотдел милиции, а сам, зная хорошо местность, решил перерезать путь и не допустить бандитов на станцию. На железнодорожном переходе они встретились. В перестрелке Николай был сражен автоматной очередью. Однако бандитам не удалось скрыться. Вскоре прибыла оперативная группа и задержала преступников».

Эти события произошли 74 года назад. Но у подвига нет срока давности. Накануне Дня белорусской милиции в марте 2021 года на здании Пуховичского РОВД была установлена мемориальная доска в память о героическом поступке Николая Климовича. На посвященном этому событию митинге председатель ветеранской организации РОВД Николай Свиридов отметил, что о жизни Николая Петровича Климовича известно немного, поэтому было решено продолжить поиск сведений о герое.

И он уже дал некоторые результаты.

— В архивах отделения по гражданству и миграции искали паспортные данные людей, которые могли быть родственниками Николая Климовича, — рассказал Николай Свиридов. — По этим данным и по подсказкам местных жителей мы связались с его племянницей Еленой, которая проживает в деревне Болоча. Она дала адрес своего брата Анатолия, проживающего в Минске.

Анатолий Александрович рассказал, что его отец ухаживал за могилой брата на кладбище возле деревни Заречье. И он показал, где находится могила Николая Климовича — железная тумба, какие устанавливали после войны в память о солдатах. Таблички на ней не было: она рассыпалась от времени.

«Нужно установить достойный памятник», — решили в РОВД. Средства на изготовление памятника были собраны в коллективе действующих сотрудников районного отдела внутренних дел и членами его ветеранской организации.

Новый памятник был установлен на могиле Николая Климовича на прошлой неделе. Возле гранитной плиты, на которой выбито имя героя, собрались руководство РОВД и представители ветеранской организации райотдела милиции. О значимости сохранения памяти, о героизме служителей закона, которые ценой собственной жизни боролись за обеспечение спокойной и безопасной жизни граждан, говорили на митинге начальник Пуховичского РОВД Владимир Смирнов, ветераны милиции.

Николай Свиридов отметил, что поиск сведений о Николае Климовиче продолжается. Стало известно, что дочь Ольга проживает сейчас в Италии, а ее сын Станислав — в Минске. Он пообещал связаться с матерью и попросить ее прислать фотографию героического деда. Возможно, появятся в музее РОВД и некоторые подробности о жизни героя-милиционера.

Племянник героя Анатолий Климович от всей души поблагодарил руководство, коллектив и ветеранскую организацию РОВД за заботу по увековечению памяти о Николае Петровиче Климовиче.

Андрей МАЗАНИК.