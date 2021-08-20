Устроивший ДТП со смертельным исходом в Пуховичском районе житель Минска может сесть на восемь лет

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Минска Л. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, сообщила prokuratura.gov.by.

10 мая 2021 года Л. после употребления спиртных напитков управлял автомобилем Opel Zafira, на котором перевозил двух своих знакомых. Двигаясь по 39-му километру трассы М5 «Минск – Гомель» со скоростью около 100 км/ч в направлении Минска, обвиняемый вблизи деревни Дукора не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на левую обочину и кювет, где машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте, а второй получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Действия Л. классифицируются ч. 4 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При направлении уголовного дела в суд прокурор изменил примененную ранее к иужчине меру пресечения с личного поручительства на заключение под стражу.

Справка

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного года до восьми лет.