Утвержден состав молодежного парламента

Пуховичский районный Совет депутатов утвердил состав Молодежного парламента

В него вошли двадцать пуховчан: девятнадцать представителей от разных организаций Пуховичского района и один студент Международного института социальных отношений. Самому старшему — тридцать один год. Самому младшему — девятнадцать лет.

На первом заседании члены Молодежного парламента простым большинством голосов изберут председателя Молодежного парламента, его заместителя, председателей комиссий, а также Совет Молодежного парламента.

Работа данного органа будет осуществляться в форматах заседаний, деятельности Совета и комиссий, а также присутствия членов парламента на сессиях Пуховичского районного Совета депутатов.

Напомним, что Молодежный парламент — это консультативно-совещательный орган, который осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Главной его целью является содействие социальной адаптации молодежи, которая заключается в подготовке молодых людей к участию в жизни государства и общества, вовлечению их в общественно-политическую жизнь района, а также повышение у молодежи гражданской активности, политической и правовой культуры в целом.

Станислав БЕЛОУСОВ.