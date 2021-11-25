Коротко о разном 

Утвержден состав молодежного парламента

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Пуховичский районный Совет депутатов утвердил состав Молодежного парламента

В него вошли двадцать пуховчан: девятнадцать представителей от разных организаций Пуховичского района и один студент Международного института социальных  отношений. Самому старшему —  тридцать один год.  Самому младшему — девятнадцать лет.

На первом заседании члены Молодежного парламента  простым большинством голосов изберут председателя Молодежного парламента, его заместителя, председателей комиссий, а также Совет Молодежного парламента.

Работа данного органа будет осуществляться в форматах заседаний,  деятельности Совета и комиссий, а также присутствия членов парламента на сессиях Пуховичского районного Совета депутатов.

Напомним, что Молодежный парламент — это консультативно-совещательный орган, который осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Главной его целью является содействие социальной адаптации молодежи, которая заключается в подготовке молодых людей к участию в жизни государства и общества, вовлечению их в общественно-политическую жизнь района, а также повышение у молодежи  гражданской активности, политической и правовой культуры в целом.

Станислав   БЕЛОУСОВ.

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