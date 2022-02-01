УВЕДОМЛЕНИЕ

Минским областным управлением Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь будут проводиться обучающие семинары (вебинары) с плательщиками обязательных страховых взносов по теме «Перечнь выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2021 №763):

01.02.2022 с 14-00 час. до 16-00 час.

02.02.2022 с 15-00 час. до 17-00 час.

03.02.2022 с 15-00 час. до 17-00 час.

07.02.2022 с 12-00 час. до 15-00 час.

08.02.2022 с 14-00 час. до 16-00 час.

Для подключения к видеотрансляции в предлагаемые дни (1,2,3,7,8 февраля) необходимо использовать нижеприведенную ссылку:

https://www.youtube.com/channel/UCuoD1tBf5FiY0o7TW4rD8Qg

Для того чтобы в ходе вебинара была доступна возможность задавать вопросы в чате Вам необходимо пройти регистрацию, без регистрации будет доступна только видеотрансляция в прямом эфире, которая после окончания эфира будет удалена и к ее просмотру доступа не будет.

______Пуховичский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной защиты населения