Увеличилась зарплата и экспорт товаров — ОАО «Завод горного воска» успешно сработало во время пандемии

В первом полугодии наш экономический сектор, как, впрочем, и все остальные, учился жить и работать в новой реальности. Пандемия коронавируса заставила в первую очередь отказаться от привычных схем общения и с коллегами на предприятии, и с внешними партнерами. Многое пришлось перестраивать, многому учиться, поэтому сложно было всем. В результате кто-то ушел в «минус». А кто-то, наоборот, показал рост. В их числе и ОАО «Завод горного воска».

Когда на предприятии разрабатывали бизнес-план на 2020 год, цифры в нем отразили серьезные: здесь всегда готовы держать высокую планку, и, как показало прошедшее полугодие, противостоять нешуточным вызовам.

ОАО «Завод горного воска» 80 процентов своей продукции поставляет на экспорт. Поэтому на предприятии в полной мере смогли прочувствовать, что такое закрытые границы, падение спроса на определенные виды продукции в связи с карантинными мероприятиями. Например, в Европе и России продолжительное время не принимали посетителей кафе и рестораны, прекратились службы в храмах: замерли сферы, где постоянно используются свечи, следовательно, упал спрос на воск свечной — один из традиционных продуктов предприятия. Пусть он занимает не самую большую нишу в общем объеме производства, но пример наглядный.

— Пандемия нас заставила думать и действовать иначе, не так, как мы привыкли, — говорит директор предприятия Валерий Ясницкий. — Нам всем пришлось осваивать новые технологии, быстро принимать четкие решения. Нередко приходилось полагаться на порядочность партнеров, идти на риски. Ощутимую поддержку в сложившейся ситуации заводу оказал концерн «Белнефтехим», его товаропроводящие сети: консолидированные действия принесли свой результат.

Внутри коллектива одной из первостепенных задач стала забота о здоровье. Работники, заболевшие коронавирусом, на предприятии были. Чтобы сдержать его распространение, предпринимали все возможные меры: выполнили рекомендации санитарных служб относительно дезинфекции, масочного режима, изменили режим работы смен, чтобы развести потоки людей на проходной.

В ходе разговора Валерий Владимирович назвал внушительный список мероприятий, которые проводились и до этого времени проводятся на предприятии для предотвращения распространения инфекции. К нему следует добавить и то, что не пропишешь в приказах: настойчивость и последовательность в своих действиях руководства, дисциплину работников, а главное, атмосферу доверия и уважения друг к другу, которая есть в трудовом коллективе.

В результате показатели за полугодие порадовали. Объем производства промышленной продукции в фактических ценах к бизнес-плану составил 102,7 процента, экспорт товаров составил 104,6 процента, выручка от реализации — 103,6 процента, соотношение производительности труда по валовой добавленной стоимости и номинальной начисленной среднемесячной заработной плате составило 109,7 процента. Предприятие выполнило все свои внешние контракты. Отсутствует дебиторская задолженность. К слову, в июле по основным показателям также сработало с «плюсом».

Но самым главным достижением за минувший период текущего года руководитель предприятия считает рост заработной платы на 20 процентов. То, что это действительно заработанные деньги, подтверждают приведенные выше цифры. И это реальное достижение трудового коллектива.

Исходя из официальной статистики, в нашей стране коронавирус отступил. Но не ушел. И это надо принять. Как и то, что в повседневной работе он оттеснил на второй план размеренность, а на первый выдвинул готовность быстро реагировать на любое изменение ситуации, находить правильные решения при различных обстоятельствах. В настоящее время коллектив ОАО «Завод горного воска» плодотворно трудится. Предприятие работает согласно производственной программе.

Наталья ПАРХОМЧИК.