Увеличивается количество ДТП с участием мотоциклистов

Ежегодно с наступлением летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, скутеров, других механических двухколёсных транспортных средств. Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

С начала июля практически каждые сутки в оперативно-дежурную часть ГАИ Минской области поступала информация о ДТП с участием водителей мототранспорта.

Только с 1 по 11 июля на территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли, 8 – получили травмы различной степени тяжести.

26.03.2021 около 18.25 часов в д.Колодежи Червенского района, минчанин 1994 г.р., в/у не имеет, управляя мотоциклом Ява-350 на закруглении дороги вправо, не справился с управление и совершил наезд на забор жилого дома. В результате ДТП пассажир 1999 г.р., получил телесные повреждения.

04.04.2021 около 02.30 часов, в д. Теребуты Стародорожского района, минчанка 2000 г.р., в/у не имеет, никогда не получала, управляя мотоциклом Рэйсер RC250CК, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,58 промилле), не справилась с управлением мотоцикла, съехала на обочину, где совершила наезд на опору ЛЭП. Нарушительница с полученными телесными повреждениями госпитализирована.

11.04.2021 около 21.10 часов в Воложинском районе, водитель 1976 г.р., житель г. Минска, управляя мотоциклом Сузуки GSХ R750, на закруглении дороги влево, не справился с управлением, в результате чего опрокинулся. Мотоциклист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

13.06.2021 около 20.30 часов водитель 1996 г.р., управлял мотоциклом ИЖ без регистрационного знака, двигался по а/д Н-9377 «Озеричино-Воробьевка-Правдинский» в направлении п. Правдинский. Не доехав до д. Буденовка, водитель 1996 г.р не справился с управлением мотоциклом, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель 1996 г.р., получил телесные повреждения, с которыми доставлен для оказания медицинской помощи в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», госпитализирован в хирургическое отделение.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств стражами дорог совместно с другими службами милиции общественной безопасности организованы профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта с соблюдением необходимых мер по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Данные мероприятия направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта. Отработка будет проводится в населенных пунктах и прилегающих к ним автодорогам, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках.

С начала открытия мотосезона стражами дорог выявлено 1412 правонарушений со стороны водителей мототранспорта. Из них в состоянии алкогольного опьянения управляли 83 водителя и 363 – не имели права управления данным видом транспорта. В результате 288 мотоциклов доставлено на штрафплощадки.

Статья 18.15 КоАП Республики Беларусь

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

Госавтоинспекция напоминает, что с 01 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь, согласно которого меры административного воздействия за нетрезвое вождение ужесточены, также новым КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. До 0,8 промилле включительно – штраф 100 базовых величин и лишение прав на 3 года, более 0,8 промилле – 200 базовых величин штрафа с лишением прав на 5 лет.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Статья 18.14 КоАП Республики Беларусь

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ или административный арест до 15 суток.

К сведению мотолюбителей!

Для тех, у кого уже есть право управления соответствующей категории следует запомнить 11 правил личной безопасности:

1. Одевайте шлем

Шлем необходим как вам, так и Вашим пассажирам. Проверяйте, чтобы он был надежно закреплен на голове. Убедитесь, что шлем соответствует нормам безопасности. Если он не имеет встроенного визора, одевайте очки для защиты глаз от летящей грязи, мусора и насекомых.

2. Носите защитную одежду

Носите мотоэкипировку, которая максимально закрывает поверхность тела. Перчатки защитят ваши руки от вылетающих из-под колес, движущегося транспорта, камешков. Мотоботы будут защищать ваши лодыжки от травм и не позволят ногам скользить. Улучшите свою видимость для окружающих транспортных средств, используя светоотражающие элементы в одежде.

3. Ближний свет фар для Вашей безопасности

Ближний свет фар должен быть включен в дневное время суток, т.к. это поможет другим участникам дорожного движения заблаговременно Вас заметить (особенно это касается в условиях недостаточной видимости)

4. Останавливайтесь осторожно

Всегда нажимайте передний и задний тормоз одновременно. Контролируйте усилие, чтобы не заблокировать колеса и избежать возможного заноса вашего мотоцикла.

5. Будьте внимательны проезжая перекрестки

Доля аварий с участием мотоциклистов происходит, когда автомобиль поворачивает на перекрестке налево, наперерез мотоциклу. Подъезжая к перекрестку будьте очень внимательны, сбавьте скорость. Не останавливайтесь на перекресте резко, лучше, один или два раза покажите «стопами» едущему позади транспортному средству, что вы замедляетесь или останавливаетесь. Убедитесь, что вы видны машинам по обе стороны от вас.

6. При обгоне будьте внимательны

Прежде чем обогнать другое транспортное средство, убедитесь, что мотоцикл находится в левой части полосы, на безопасном расстоянии от других участников дорожного движения. Не ускоряйтесь, если другое транспортное средство уже пошло на обгон.

7. Держите дистанцию и соблюдайте скорость

Держите безопасную дистанцию между транспортными средствами, движущимися спереди и сзади вас (золотое правило: дистанция в метрах должна соответствовать вашей скорости в км/час). Следите за возможными выбоинами или мусором на дороге. Контролируйте дорожную ситуацию впереди, по сторонам, и сзади в зеркалах. Следите за другими водителями.

Не ездите за открытыми грузовиками и легковыми автомобилями с багажом, закрепленным снаружи (на крыше или в прицепе). Если груз отлетит – это может быть фатальным для вас.

8. Избегайте езды в дождь

По мокрой дороге желательно ехать в половину медленнее, чем вы обычно ездите по сухой дороге. Скорость имеет решающее значение для двухколесных транспортных средств. Если вам все-таки необходимо ехать в дождь, сбавьте скорость.

9. Никогда не ездите бок о бок с другим мотоциклом

Никогда не ездите бок о бок в одной и той же полосе движения с другими байкерами. Это ограничит или сделает невозможным маневрировать в случае возникновения опасности на дороге, например, ямы, мусор или внезапно выехавшее перед вами транспортное средство.

10. Проходите повороты осторожно

После перекрестков, повороты являются наиболее опасными местами для райдеров.

11. Ваше физическое состояние

Если вы устали, не выспались – исключите поездку, т.к. в случае непредвиденных ситуаций на дороге, ваша реакция и внимание могут вас подвести.

Безопасность езды на мотоцикле обеспечивается, конечно, прежде всего водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций, способностью сразу найти правильный выход, если такая ситуация все же возникла. ОГАИ Пуховичского РОВД настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения, желает безопасного пути и попутного ветра!

Отдел ГАИ Пуховичского района обращается к участникам дорожного движения: если вы видите или знаете, имеется видеозапись, что транспортным средством (мототранспортом) управляет водитель, находящийся в состоянии опьянения либо не имеющий водительского удостоверения, а так же участник дорожного движения (мотоциклист), который грубо нарушает ПДД Республики Беларусь сообщите в дежурную часть Пуховичского РОВД по телефону 8-029-3450534 либо на телефонную линию 102!

ОГАИ Пуховичского РОВД.