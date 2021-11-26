Увлекательная экскурсия для детей в ПАСЧ №1 г. Марьина Горка

Даже малыши знают на сколько важна профессия спасателя. В целях закрепления этих знаний, воспитанники старшей группы дошкольного учреждения образования «Детский ясли-сад № 4» г. Марьина Горка, посетили пожарную аварийно-спасательную часть № 1 Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, для которых детская безопасность всегда была и остается приоритетом, с радостью приняли столь юных гостей и рассказали о своей нелегкой работе приводя примеры, какие случаи возникновения пожаров бывают из-за детской шалости при неосторожном обращении с огнем.

Очень внимательно и с любопытными взглядами малыши слушали начальника караула Дмитрия Мозгова, который не только рассказывал, но и показывал детям аварийно-спасательную технику, оборудование, костюмы имеющиеся на вооружении МЧС. Во время экскурсии ребятам даже довелось примерять некоторые костюмы, пожарные шлемы, подержать в своих маленьких руках большие гидравлические ножницы, пожарные стволы.

Затем начальник караула вместе с командиром отделения дежурной смены посадили ребят в кабину автоцистерны и включили сигнально-громкоговорящее устройство, что привело ребят в невероятный восторг.

В завершении работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям напомнили малышам о правилах пожарной безопасности и вручили линейки с изображением 5 шагов спасения.

Пуховичский РОЧС.