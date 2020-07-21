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В агломерации Руденска и поселка Дружный произошел заметный прирост населения

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Численность населения городов-спутников Минска увеличивается. Главный  архитектор столицы Ольга   Радченко  рассказала  о  перспективах  их  развития.

Главой государства поставлена задача смещать опорные точки минской   агломерации в сторону городов-спутников. Для этого, во-первых, в городах должна развиваться инфраструктура, создаваться рабочие места и строиться жилье, а во-вторых, должно быть развито быстрое и недорогое транспортное сообщение со столицей. Таковы основные задачи генеральных планов этих городов. «Для этого там подготовят кластеры под промышленную и   деловую  застройку», —   уточнила   Ольга  Радченко.

Так, заметный прирост населения с 2014 по 2019 год произошел в агломерации городского поселка Руденск и поселка Дружный. Сейчас численность жителей этих населенных пунктов составляет 12,8 тысячи человек. В 2020-2025 годах завершится  застройка ранее выделенного для жилья участка в 73 гектара в поселке Дружный. С учетом нового района численность населения только одного этого поселка составит 16,5 тысячи человек. Развитие данной агломерации связано прежде всего с созданием промышленного парка (около 1,4 тысячи гектаров) на месте Минской ТЭЦ-5 и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

По  материалам   интернет-сайта Минского  облисполкома.

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