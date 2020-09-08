В августе пуховчане продолжили свадебный бум

Пик свадеб традиционно приходится на лето. Многие пуховчане также устраивают торжества именно в эту солнечную пору году. В этом году в нашем районе больше всего пар — 43 — узаконили свои отношения в июле. В августе зарегистрировано 38 браков.

—Пик свадеб в августе пришелся на последние выходные лета. 29 августа в Марьиной Горке расписались шесть пар. Были в этот день и молодожены в Руденском сельисполкоме, — отмечает начальник отдела загс райисполкома Наталья Дубовик. — Самой юной невесте августа исполнилось 16 лет, жениху — 19. Самым возрастным женихом оказался 60-летний пуховчанин, самой старшей невесте исполнилось 54 года. В среднем молодые люди женились в 31 год, девушки выходили замуж в 27 лет.

Примерно такой же средний возраст у пуховчан, которые в августе стали родителями. В последний летний месяц в нашем районе появилось на свет 46 малышей. Мальчиков родилось больше — 24. Самые популярные имена Даниил (3), Максим и Ярослав (по 2). Редкие имена — Гордей, Данислав и Роберт.

Девочек чаще всего называли Марией (3), Алисой и Василисой (по 2). В числе редких женских имен — Афина, Мия и Марианна.

Первенца дождались в пятнадцати семьях, второго ребенка — в шестнадцати. В Свислочском сельисполкоме зарегистрирована одна двойня. Многодетной семьей после рождения третьего малыша стали тринадцать семей района. В одной семье родился шестой ребенок.

С начала года в районе зарегистрировано 379 рождений и 203 брака. В минувшем году за этот же период было 365 рождений и 217 браков.

Сегодня органы загс осуществляют пятнадцать административных процедур. Работники органов загс разделяют с людьми не только радостные события, но и печали. В августе в районе зарегистрировано 84 смерти, с начала года 710.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.