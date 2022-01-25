С 21 января 2022 года в Беларуси изменились денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования*.

Нормы расходов на питание в детских садах:

группы 1-3 года

— 10,5-часовое пребывание — Br3,26,

— 12-часовое пребывание — Br4,03,

— санаторные ясли-сады, санаторные детские сады, санаторные группы, проживающие на территории радиоактивного загрязнения — Br4,89.

3-7 лет

— 10,5-часовое пребывание — Br4,19,

— 12-часовое пребывание — Br5,01,

— санаторные ясли-сады, санаторные детские сады, санаторные группы, проживающие на территории радиоактивного загрязнения — Br6,12; диета П — Br6,06.

Нормы расходов на питание в школах:

1-4-е классы

2-разовое питание — Br2,52,

3-разовое питание — Br3,31.

5-11-е классы

2-разовое питание — Br2,94,

3-разовое питание — Br3,71.

*В прошлый раз нормы расходов пересматривались в июне 2021 г.

Источник: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2022 г. №29.