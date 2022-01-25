В Беларуси изменились денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования
С 21 января 2022 года в Беларуси изменились денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования*.
Нормы расходов на питание в детских садах:
группы 1-3 года
— 10,5-часовое пребывание — Br3,26,
— 12-часовое пребывание — Br4,03,
— санаторные ясли-сады, санаторные детские сады, санаторные группы, проживающие на территории радиоактивного загрязнения — Br4,89.
3-7 лет
— 10,5-часовое пребывание — Br4,19,
— 12-часовое пребывание — Br5,01,
— санаторные ясли-сады, санаторные детские сады, санаторные группы, проживающие на территории радиоактивного загрязнения — Br6,12; диета П — Br6,06.
Нормы расходов на питание в школах:
1-4-е классы
2-разовое питание — Br2,52,
3-разовое питание — Br3,31.
5-11-е классы
2-разовое питание — Br2,94,
3-разовое питание — Br3,71.
*В прошлый раз нормы расходов пересматривались в июне 2021 г.
Источник: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2022 г. №29.