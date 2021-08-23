В Беларуси началась уборка гречихи, сообщает БелТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 23 августа, гречиха убрана с 0,15 тыс. га, что составляет 0,49% от плана.

В целом зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,032 млн га, что составляет 95,8% запланированной площади. Намолочено 6,204 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область — более 1,5 млн т зерна, далее следуют Брестская область — около 1,2 млн т, Гродненская — более 1 млн т, в Могилевской намолочено 846,6 тыс. т, в Гомельской — 774 тыс. т, в Витебской — 758,4 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 86,2%, поставлено 716,8 тыс. т.