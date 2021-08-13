В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая. Минская и Брестская области намолотили по 1 млн т зерна, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным министерства, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 76% запланированных площадей.

Намолочено 5048,2 тыс. т зерна. По намолоту зерна по-прежнему лидирует Минская область — более 1,2 млн т, на втором месте — Брестская область, где получено 1,026 млн т. В Гродненской области намолочено 753,3 тыс. т, в Могилевской — 742,8 тыс. т, в Гомельской — 647,1 тыс. т, в Витебской — 637,9 тыс. т.