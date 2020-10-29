В Беларуси назначен новый глава МВД

Иван Кубраков назначен министром внутренних дел. Такое кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Иван Кубраков работал начальником ГУВД Мингорисполкома.

Как отметил глава государства, он выбирал кандидатуру на пост министра из нескольких очень достойных человек, но все же остановился на личности Ивана Кубракова благодаря его профессиональному опыту и хорошему знанию ситуации в Минске. «Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень, — сказал Президент. — С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику он понадобится, ты его передашь».

Кроме того, Иван Кубраков хорошо знаком с Александром Барсуковым, который до настоящего времени работал заместителем министра внутренних дел, а сегодня назначен помощником Президента по Минску. «У него (помощника по Минску. — Прим. БЕЛТА) задача работать в контакте, не мешая никому. Ты знаешь, он опытный, преданный делу человек. Сложится хороший такой кулак людей, которые хорошо понимают друг друга. А Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим. БЕЛТА), как уполномоченный по Минску, уже будет разводить, сводить», — отметил Александр Лукашенко.

Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси — инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков — по Минску.

Источник: БелТА