Не все знают, что в Беларуси нет службы судебных приставов, которая, к примеру, имеется в России. В нашей республике исполнением судебных постановлений занимаются судебные исполнители.

— Это государственные служащие, цель работы которых — восстановление нарушенных прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц, — рассказывает начальник отдела принудительного исполнения Пуховичского района Юлия Автухович.

— Судебный исполнитель исполняет все требования, которые содержатся в исполнительных документах (решение суда или другого уполномоченного органа (ГАИ, РОВД, МЧС). Это может быть как взыскание денежных средств либо передача имущества, так и исполнение других требований, например, о понуждении должника к внесению изменений в учредительные документы, об участии в воспитании детей.

Следует отметить, что количество поступающих в течение года в наш отдел исполнительных документов исчисляется тысячами, что создает немалую нагрузку в работе на пятерых служащих отдела. Так, за 11 месяцев текущего года нами окончено 10383 исполнительных производств, в том числе 4111 — по взысканию в доход государства, 553 — по взысканию алиментов.

В настоящее время на исполнении находится 6622 исполнительных производства.

А начинается все, к примеру, с того, что истец обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика денежных средств. Суд выносит решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика указанной суммы. Истец получает в суде исполнительный лист и обращается в отдел принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного производства. На основании этого заявления судебный исполнитель принимает меры для того, чтобы взыскателю вернули взысканные денежные средства. Наша задача — установить источник дохода должника, выяснить, есть ли у него имущество и т.д.

Всю информацию мы проверяем. Судебному исполнителю предоставлен широкий ряд полномочий и доступ ко многим информационным ресурсам и базам.

Должнику, если это не документ немедленного исполнения, предоставляется срок для добровольного погашения задолженности. Могу сказать, что у нас достаточное количество должников, которые хотят самостоятельно погасить задолженность. Но они не всегда укладываются в добровольный срок, потому что суммы бывают слишком большими. Эти люди приходят к судебному исполнителю, сообщают о месте работы и так далее.

В случае, если должник уклоняется от выполнения обязательств, судебный исполнитель начинает работать с имуществом. А когда сумма долга большая, а доход низкий, судебный исполнитель высчитывает денежные средства из зарплаты и параллельно работает с имуществом.

Случается, что людям неоткуда брать средства на погашение долгов.

Мы проводим анализ по каждому должнику. Судебный исполнитель руководствуется исключительно нормами закона. Если, например, в помещении находится имущество, принадлежащее третьим лицам, нужно представить документы, подтверждающие данный факт.

Чаще всего мирным путем вопросы решают юридические структуры. А вот с физическими лицами трудности возникают нередко. И здесь уже судебный исполнитель выступает в роли психолога. Ему приходится сталкиваться с конфликтами, претензиями, негативными эмоциями и даже агрессией со стороны как должников, так и взыскателей.

Должники зачастую не стремятся в кратчайшие сроки исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе, взыскатель же, напротив, заинтересован в скорейшем исполнении. Тем самым, при неисполнении требований в установленный срок, взыскатель выражает свое недовольство в виде заявлений, звонков, жалоб.

У должников вызывают негодование принимаемые судебными исполнителями меры и совершаемые ими исполнительные действия. Таковыми могут быть выход по месту жительства должника с целью ареста и изъятия имущества в счет погашения задолженностей, отключение его телефонной связи, в том числе и мобильной, ограничение должника в праве управления механическими транспортными средствами и другие.

В работе судебных исполнителей возникает немало трудностей. К примеру, когда должника нет дома или он не открывает двери. В таком случае приходится опрашивать соседей. Узнавать через них, в какое время человек появляется дома. Зачастую судебный исполнитель осуществляет обход в вечернее время. Рабочий день не нормированный. К слову, в рамках закона судебные исполнители могут совершать исполнительные действия с 6.00 до 22.00. Нередко им приходится работать и в выходные дни.

Кроме того, судебные исполнители контактируют с участковыми инспекторами милиции. В рамках уголовных дел (возмещение ущерба, уголовный штраф) они могут работать в паре. Разные случаются ситуации. И до конца мы никогда не знаем, что собой представляют должники. Бывает, не пускают в дом, ведут себя агрессивно.

Главный принцип, которым руководствуется судебный исполнитель, — действовать в рамках закона. Нужно спокойно объяснить человеку его права и обязанности. Даже если он эмоционален. Прежде всего, мы разъясняем: если вы не предпримете меры к оплате, судебный исполнитель может направить документы на замену меры наказания. Вместо штрафа, например, — на ограничение свободы. Все нормы и документы прописаны действующим законодательством.

Мы всегда говорим должникам: упростите себе жизнь. Сохраните имущество. Примите меры к погашению долга. Объясняем, что лучше не доводить до ситуации, когда придется выносить вещи из квартиры. Есть категория людей, которая не работала, но после того, как судебный исполнитель поговорил, а затем пришел домой и все описал, многие принимают меры к трудоустройству и находят пути к решению проблемы.

Однако бывают случаи, что исполнительный документ возвращается взыскателям без исполнения. Основной причиной такого возвращения является отсутствие у должника имущества и денежных средств, на которые может быть обращено взыскание.

К слову, на сайте Министерства юстиции есть реестр задолженности должников, где каждый может себя проверить.

Андрей МАЗАНИК.