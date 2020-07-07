В Беларуси открывается сезон охоты на бекаса

Со второй субботы июля в Беларуси открывается сезон ружейной охоты на бекаса с охотничьими собаками – легавыми, спаниелями, ретриверами. Данная охота продлится по вторую субботу августа. Разрешается проводить охоту в светлое время суток. Способ охоты ружейный с подхода только с охотничьими собаками, либо безружейный с применением ловчих птиц. При ружейном способе, разрешается применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью.

В нашей стране эта охота не столь популярна и добычлива, как, например, летне-осенняя на водоплавающую и болотную дичь или осенне-зимняя на пушных охотничьих животных.

Изначально данный вид охоты осуществлялся на два вида пернатой дичи – бекаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключен из перечня охотничьих животных и включен в Красную книгу Беларуси.

Учитывая, что бекас и дупель в летне-осенний период занимают практически одни и те же места обитания, имеют схожие морфологические (размер, окрас) и поведенческие признаки, каждый охотник должен уметь четко различать эти два вида в процессе охоты на бекаса.

Обращаем особое внимание охотников, что от сходного по внешнему виду дупеля бекас отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Именно белые крайние рулевые перья позволяют охотнику уверенно отличить дупеля от бекаса во время взлета птицы и ее полета.

Следует всегда помнить основное неписаное правило охотника: НЕ УВЕРЕН – НЕ СТРЕЛЯЙ!

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь. Совершение данного преступления в соответствии с ч.2 ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается штрафом, лишением права охоты, лишением свободы на срок до трех лет.

Уважаемые охотники, соблюдайте природоохранное законодательство!

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.